Ustionato al volto con pentola bollente

Un uomo di 63 anni di Pavullo è rimasto ferito ieri mattina in un incidente domestico. Ha riportato, infatti, ustioni al volto e al petto a causa di una pentola di acqua calda che probabilmente gli si è rovesciata addosso.

Sono stati subito allertati i soccorsi e l’uomo è stato caricato dall’elicottero del 118. A causa però delle avverse condizioni meteo, l’elicottero è atterrato a Quattro Castella e da lì il ferito ha proseguito su un altro mezzo fino al Centro grandi ustionati di Parma.

Non è in pericolo di vita ma è in cura presso specialisti a Parma per via delle zone molto delicate – il volto e il petto – che sono state interessate dalle varie ustioni.