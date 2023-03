Va in pensione l’oncologo Artioli, ha visitato oltre 40mila pazienti

Dopo oltre 40 anni di attività professionale, di cui 32 in servizio presso l’Azienda USL di Modena, il dottor Fabrizio Artioli raggiunge il traguardo del pensionamento.

Venerdì sarà infatti l’ultimo giorno di lavoro per il Direttore dell’Unità operativa di Medicina Oncologica di Area Nord (Carpi e Mirandola), professionista stimato e apprezzato non solo in provincia di Modena ma a livello nazionale e internazionale, grazie al ruolo di Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico del CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, e alle doti di competenza, dedizione e umanità espresse quotidianamente in reparto e riconosciute da pazienti e colleghi.

Un’intera vita lavorativa dedicata alla cura dei pazienti oncologici, intesa non solo come trattamento terapeutico ma anche come relazione umana e sociale: lo testimonia il costante impegno nel volontariato che ha portato Artioli a co-fondare l’Associazione Malati Oncologici – AMO Odv di Carpi, di cui è stato prima presidente e poi presidente onorario, e che ha fruttato uno dei tanti riconoscimenti che l’oncologo ha ricevuto in carriera, il Cedro d’oro 2019 consegnato da FAVO, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia.

Una carriera lavorativa intensa, quella di Artioli, lunga oltre 40 anni, durante i quali ha visitato oltre 40mila persone.

Ricerca e innovazione, sempre con il paziente al centro, sono le due direttrici su cui si è innestata la carriera del dottor Artioli, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e precursore di quel modello di oncologia di prossimità che oggi si sta affermando come riferimento a livello regionale, con la creazione della Rete oncologica ed emato-oncologica.