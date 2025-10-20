Va’ pensiero con Nabucco E tutti i colori di Corelli

Guerra e dominio, potere e libertà, odio e amore sono i sentimenti che innervano il "Nabucco" di Giuseppe Verdi, un grande classico (con l’iconico coro del "Va’ pensiero") che inaugurerà la stagione lirica del teatro Comunale di Modena con tre recite, venerdì 24 alle 20, sabato 25 alle 18 e domenica 26 alle 15.30. Il nuovo allestimento (nella foto le prove) porta la firma di Federico Grazzini, mentre Massimo Zanetti dirigerà l’Orchestra Filarmonica Italiana e un cast di voci d’oro, fra cui il baritono Fabian Veloz, il tenore Matteo Desole, il soprano Marta Torbidoni e il basso Riccardo Zanellato.

Il festival "Grandezze & Meraviglie" sabato sera alla Galleria Estense ci offrirà un caleidoscopio di musiche di Arcangelo Corelli eseguite da Teodoro Baù, viola da gamba, e Andrea Buccarella, clavicembalo, che poi domenica mattina condurranno anche il nuovo appuntamento di "0 – 12 Musica familiare", dedicato ai ragazzi: è stato invece rinviato al 10 novembre il concerto di Gabriele Cassone e Antonio Frigé, previsto domani sera in San Pietro. Venerdì sera al Rosso Tiepido, per Brillante festival, la voce e il quartetto di Beatrice Arrigoni con l’album "Terrestre" poi domenica a Nonantola, grazie agli Amici della musica, il premiatissimo Quartetto Goldberg in un viaggio da Mozart a Mendelssohn e Schulhoff.

