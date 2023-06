Vacanze a rischio "Passaporti lumaca, il primo appuntamento ora è a dicembre"

Lo sgnala Federconsumatori, lo confermano i sindacati di polizia. Probabilmente, chi ha bisogno di andare all’estero e non ha i documentin regola lo sa già: per avere il passaporto a Modena, l’appuntamento è a dicembre. Chi non si è organizzato e progettava vacanze extra europee, dovrà cambiare programma.

"Non è cambiato nulla per quel che riguarda i tempi dell’emissione dei passaporti presso la Questura di Modena – fa sapere Federconsumatori – Chi lo scorso aprile prenotava un appuntamento sul sito della Polizia di Stato aveva di fronte una attesa di 161 giorni. Oggi l’attesa è a 164 giorni, e ci si può registrare per un appuntamento il primo dicembre. Sul sito si continua a dichiarare che "Tutti i giorni alle 18 vengono rilasciati nuove possibilità di prenotazione dell’appuntamento..." In realtà gli aggiornamenti non seguono quella scadenza oraria, e la possibilità di trovare anche in tempi brevi un appuntamento è ancora possibile, per chi visita quotidianamente più e più volte il sito in questione. Una modalità iniqua e davvero discutibile, che affida al caso i tempi di attesa. Una sorta di “roulette” delle prenotazioni, che riteniamo inaccettabile. A febbraio 2023, quando i tempi di attesa erano di 120 giorni, era stato annunciato un potenziamento del personale. Potenziamento che, se avvenuto, non ha inciso sulla qualità del servizio, che in ogni caso gli operatori della Polizia di Stato continuano ad effettuare con grande responsabilità ed impegno, consentendo che tutti abbiano il passaporto prima della partenza. Non è però più tollerabile far risalire questa condizione modenese agli effetti della ripresa del mercato turistico nel post pandemia. Le restrizioni in materia di circolazione aerea sono cessate tra il giugno 2020 (ripresa dei voli dall’Italia) ed il giugno 2022 (superamento del green pass). I problemi sono evidentemente altri, e sono legati alle carenze di personale della Questura di Modena".

Secondo il sindacato di polizia Siulp, però, decine di questure sono in situazioni peggiori, in primis quelle nelle grandi città. "Ma anche Ancona, Genova hanno tempi più lunghi - spiega Roberto Butelli – I poliziotti vanno anche in pensione e il potenziamento c’è stato per poco tempo proprio perché due colleghi sono andati a riposo - spiega – Quello che bisogna tenere presente è che la pianta organica della polizia è più complessa di quel che si pensa. Le associazioni chiedono più persone per i passaporti, altre per l’ufficio immigrazione. I cittadini chiedono più presenza sul territorio, altri ancora più persone all’anticrimine. Non si può potenziare tutti i settori in base alle richieste: non abbiamo gli uomini. La polizia ha più adempimenti amministrativi e penali rispetto ad altri e dobbiamo far quadrare i conti con tutte le esigenze che abbiamo. Di conseguenza - continua Butelli - occorre lamentarsi con chi ha detto per anni che a Modena andava tutto bene e che era una percezione. Questo ha rallentato l’aumento di fascia. Noi comunque abbiamo fatto orari più lunghi. Aperto l’ufficio un pomeriggio in più e chiesto l’ausilio dei pensionati che sono venuti a darci una mano. Tutti quelli che hanno detto: ora chiedo il passaporto perché non si sa mai hanno rallentato il rilascio di chi ha necessità del documento per vacanze o motivo di lavoro. Se c’è comunque una ‘giustificazione’ come un intervento all’estero o motivi di lavoro i tempi sono molto più brevi. I passaporti in questi casi, motivi di salute e lavoro vengono rilasciati tempestivamente. A noi dispiace molto che modena non sia passata in fascia A. Nel frattempo è cambiato il Governo e noi non leggiamo tutte queste lamentele quando ad un cittadino viene detto che deve attendere un anno per fare una tac. Se i problemi di salute sono secondari ai viaggi di piacere allora va bene tutto".