Vacanze all’estero, è boom "Dopo anni di restrizioni si vola nei Paesi esotici"

di Sofia Silingardi

Archiviati cenone e pranzo di Natale, già da ieri sono inziate le partenze dei modenesi che quest’anno, dopo oltre due anni di restrizioni, non rinunciano alle vacanze di Capodanno. Lasciandosi alle spalle il freddo e la nebbia della città, sono in molti ad aver scelto di passare questo periodo al caldo. Tra le mete più gettonate, l’Egitto, le amatissime Maldive, l’Oman e i Caraibi. Ma non manca anche chi, soprattutto famiglie, ha optato per qualche giorno nelle capitali europee.

Rita Martinelli, responsabile di Exagon Viaggi, racconta che "quest’anno c’è stata una crescita esponenziale della richiesta. I modenesi hanno deciso di passare le vacanze di Capodanno fuori, al mare, al caldo e togliersi un po’ di stress. Il 31 dicembre è tutto pieno: si punta su destinazioni esotiche, sole e mare: Maldive, Oman, Caraibi. Per chi ha un budget un po’ più ristretto anche Egitto e Mar Rosso. Un po’ meno gettonata Cuba, per via delle recenti restrizioni degli Stati Uniti, ma si sta riprendendo perché non c’è posto altrove. Poco prima di Natale molte persone ci hanno chiesto di partire, ma si fa fatica a trovare posto, sia per i prezzi, che perché i voli sono pieni. In generale c’è proprio una voglia di caldo e relax, poi non mancano le famiglie che prediligono le capitali, come Vienna, Berlino e Barcellona, e New York, che a Capodanno è sempre un’evergreen". Una grande ripresa dopo il covid. "È una ripresa un po’ stop and go. Adesso siamo pieni, fra un po’ giorni saremo fermi, e poi ci sarà il boom di nuovo". Anche da Robintur Domus Viaggi, Fausto Ragazzoni concorda sulla ripresa. "Il 2022 è stato un bell’anno in generale, è andato molto bene, e così anche il periodo di alta stagione invernale, che è proprio il Capodanno. Come mete, è tornato molto in auge l’Egitto, sia crociere sul Nilo che la classica settimana sul Mar Rosso, c’è qualche viaggio di gruppo tra le capitali europee o in Italia, e nel lungo raggio vanno molto i resort tra Maldive, Oman e Santo Domingo. La gente ha voglia di viaggiare, ed era previsto, ma nel momento in cui hanno aperto le frontiere c’è stata una bella risposta". "Oltre all’estremo Oriente –aggiunge – sono ripartiti anche gli Stati Uniti, più che altro New York, ma c’è anche chi preferisce il fascino del freddo, andando a vedere l’aurora boreale in Norvegia e Lapponia".

E dello stesso avviso sono Elisabetta ed Eleonora Schiavo, responsabili dell’Agenzia Viaggi Acitour. "Finalmente, dopo due anni di restrizioni, da noi forse più stringenti che in altri Paesi, il mercato si è mosso e risponde bene, e i modenesi, quelli che se lo possono permettere, vogliono ricominciare a viaggiare. Le destinazioni sono soprattutto quelle di lungo raggio, prime fra tutte le Maldive, ma anche Vietnam, Cambogia, Thailandia, l’Asia in generale. Anche gli Stati Uniti sono tornati in auge e, immancabile, l’Africa e i safari, molto amati da famiglie e gruppi. Anche il Sud America è richiesto, ma un po’ meno rispetto agli scorsi anni, dato che le compagnie aeree sudamericane hanno alzato troppo i prezzi. Infine, il Mar Rosso e l’Egitto classico, che è tornato a essere una meta molto richiesta". "Bisogna anche considerare – proseguono – che sono più di due anni che non si è viaggiato, a noi italiani, il via libera è stato dato a febbraio 2022. Questa è la prima vera occasione in cui non ci sono limitazioni. È anche una soddisfazione in termini morali, e non soltanto per il settore, che è stato davvero penalizzato per due anni. L’idea che si riprenda a partire ci fa contenti e gioiosi".