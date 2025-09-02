Vacanze finite, riaprono gli asili : "Il piano educativo è centrale. Puntiamo alle zone di quiete"

In occasione dell’avvio del nuovo anno educativo, ieri mattina, il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli si sono recati in visita al Polo scolastico Forghieri, in via Frescobaldi, per salutare e augurare un buon anno a bambini e bambine, alle loro famiglie, agli educatori e alle educatrici, e a tutto il personale dei servizi. Una visita simbolica per l’Amministrazione comunale che, non a caso, ha scelto di essere presente il primo giorno dell’anno educativo proprio in questa struttura, a gestione comunale, che da quest’anno inaugura una nuova sezione lattanti, portando a 10 i posti in più al nido (su un totale di 28 unità in più per l’anno 2025-2026).

"È emozionante vedere tanti piccoli che arrivano con i genitori ed entrano con fiducia a scuola – dichiara il sindaco Mezzetti – Ripartiamo con tanta gratitudine verso chi lavora nei nostri nidi e scuole d’infanzia - educatrici, insegnanti e personale tutto - e con l’orgoglio di mettere a disposizione delle famiglie un nuovo percorso educativo e scolastico di grande qualità per i piccoli da 0 a 12 mesi, in spazi belli come questa struttura che in questo modo da oggi accoglie ben 10 piccolissimi in più rispetto al passato".

"Inaugurare l’anno educativo con più posti, e una nuova sezione al nido, rappresenta un segnale concreto del continuo investimento dell’Amministrazione nei servizi educativi per l’infanzia – hanno affermato il sindaco e l’assessora Venturelli – rispondendo alle esigenze delle famiglie e con l’obiettivo di garantire maggiore accesso, qualità e flessibilità, oltre che lavorare in prospettiva per l’azzeramento delle liste d’attesa. Investire in risorse e progettualità significa sostenere le famiglie in una scelta di vita importante ma non sempre semplice, per promuovere anche l’occupazione femminile e per offrire a tutte le bambine e i bambini maggiori opportunità educative, fin dai primi mesi di vita. L’investimento più importante che possiamo fare come Amministrazione è prenderci cura delle nuove generazioni, costruendo una città sempre più a misura di persone, giovani e famiglie, con servizi accessibili, di qualità e capaci di adattarsi ai bisogni diversi.

Le zone scolastiche quiete sono molto più di un intervento urbanistico – sottolinea Venturelli – sono un progetto educativo, ambientale e culturale, che promuove la salute e la sicurezza. Vogliamo che andare a scuola a piedi o in bici diventi la normalità, soprattutto per i più piccoli. Una scuola senza auto in doppia fila o parcheggiate sugli attraversamenti è più sicura, più rispettosa dell’ambiente e più educativa: i bambini imparano anche da questo tipo di esempio, e come adulti abbiamo il dovere di darlo".