Vaccari: "Erano pochi quelli che ci credevano Gli elettori hanno scelto il vero cambiamento"

"È successo ciò che in pochi credevano possibile". Parole del deputato Stefano Vaccari, sostenitore di Elly Schlein e dato tra i papabili per la sua segreteria, felicissimo per la vittoria della 37enne. "Gli elettori e le elettrici del Pd hanno scelto il cambiamento autentico e il coraggio di Elly Schlein. Grazie a lei e a chi ci ha creduto davvero. Grazie a Gianni Cuperlo, Paola De Micheli e soprattutto a Stefano Bonaccini per aver contribuito a ridare fiducia e speranza alla comunità democratica. Ora il futuro parte da noi".