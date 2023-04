Vaccari grande escluso: la battaglia per Elly non è bastata

Nelle pieghe della diffusa euforia tra i Dem modenesi ampiamenti rappresentati nella segreteria nazionale, è inevitabile anche qualche mugugno. La necessità i fare spazio alla minoranza bonacciniana da parte di Elly Schlein (un gesto generoso verso chi ha perso, ma soprattutto astuto per disinnescare le tentazioni di rappresaglie della minoranza fagocitandola nei vertici) lascia fuori un po’ a sorpresa il parlamentare Stefano Vaccari: l’interessato non si pronuncia, ma se ne indovina la stizza per il fatto che in pratica, fa notare qualche osservatore, gli è stato fatto ‘pagare’ il fatto di aver già ricoperto l’incarico in segreteria in quota Zingaretti per due volte (ancorchè questo furore di rinnovamento non è valso per tutti, è l’annotazione: vedi Antonio Misiani).

E questo nonostante sia stato lui il volto di Schlein su Modena in questi mesi quando tutti la consideravano una battaglia persa. Mentre Enza Rando per esempio alle primarie non si è mai schierata con nettezza per l’uno o per l’alro candidato.

g.a.