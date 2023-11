Vaccari (Pd) accusa:: "Bignami in visita, enti locali esclusi"

Polemiche per la visita di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed esponente di Fd’I, lunedìall’aeroporto di Pavullo. Visita nel corso della quale, oltre agli organi di stampa e al personale dell’aeroporto, hanno preso parte solo alcuni esponenti di centrodestra. Secondo il parlamentare modenese del Pd Stefano Vaccari, i rappresentanti degli enti locali – in molti casi eletti in veste non di Fd’I – non sarebbero stati avvertiti. "Viene da chiedersi se l’onorevole Galeazzo Bignami sia un attivista politico di Fratelli d’Italia oppure il viceministro. Apprendiamo che la delegazione di Fratelli d’Italia avrebbe formulato la richiesta di un potenziamento della Nuova Estense. Dato che è un tratto di pertinenza di Anas, non era il caso di assicurarsi che il Governo trovi i fondi?"

r.p.