Vaccari respinge le accuse: "La scelta di Gasparini capolista è stata approvata all’unanimità"

A urne ancora calde nel mirino è finito il segretario provinciale del Partito democratico Stefano Vaccari. C’è chi gli rinfaccia di aver provato fino all’ultimo a depotenziare se non ostacolare Gian Carlo Muzzarelli, che invece ha vinto in carrozza.

Intanto il neo governatore Michele de Pascale sarà a Modena domani alle 19.30 alla Polisportiva Modena est.

Vaccari, cominciamo dando uno sguardo generale. Risultato storico del Pd in città, buono in provincia, Appennino ancora in mano alla destra.

"È complessivamente un risultato molto importante dal quale emerge il voto in città, ma significativo anche quello sul territorio".

Quali in particolare?

"Segnali positivi a San Possidonio, Cavezzo e Mirandola, Fanano dove il centrosinistra torna ad essere maggioranza e il Pd primo partito. Stesso dicasi, per quest’ultimo aspetto, anche per San Felice. Come coalizione superiamo il dato percentuale anche delle Europee di qualche mese fa e il Pd si attesta al 44.90 per cento con quasi 5 punti in più, riscuotendo un successo che non avveniva da molti anni".

L’astensionismo degli elettori del centrodestra, e non solo, ha aiutato ad alzare la percentuale.

"Mah, io credo che abbiamo avuto la forza di ascoltare il nostro territorio, far emergere le criticità e offrire una soluzione pratica, lontano dalla propaganda. La coerenza del Pd e la sua unità interna hanno consentito di saldare la coalizione e rivendicare il suo ruolo attorno alla candidatura di de Pascale. Certo, l’astensionismo non può essere considerato come occasionale e da forza di governo e progressista dovremmo prenderlo di petto per capirne le ragioni di fondo e offrire una risposta".

Si avvicina il congresso, la sua segreteria è vicina al termine. Come valuta questi mesi?

"Sono soddisfatto sia dal punto di vista politico che organizzativo. Il primo traguardo è stato quello di rimettere in rete le varie realtà di partito e condividere con loro, passo dopo passo, le scelte da fare in vista delle regionali. Si è lavorato con spirito di collegialità e i risultati delle feste dell’Unità, e sul loro futuro, a cominciare da quella provinciale: sono il segno tangibile di una comunità che si è ulteriormente saldata e ritrovata. Poi ci sono i conti da mettere in ordine che stiamo affrontando con determinazione".

Da alcune parti vengono mosse critiche nei suoi confronti: lei non voleva candidare Muzzarelli. Ha voluto nominare Gasparini capolista in quanto area Schlein. Sabattini veniva ritenuto il suo candidato di riferimento: è stato eletto con più voti di prima, ma non ha sfondato.

"La discussione sulle candidature è avvenuta in assoluta trasparenza con le singole zone, lasciando fuori dalla porta qualsiasi personalismo. Non troverete nessuna mia parola o atto da segretario che possa smentirlo. Il nostro compito era quello di avere una rosa di candidati forti, autorevoli, credibili, in grado di andarsi a prendere i voti a partire dal loro bagaglio di esperienze e relazioni e riconosciuti dal territorio. Le diverse opinioni le abbiamo portate a sintesi con una squadra che si è dimostrata all’altezza. Basta vedere le preferenze. Risultati importanti per tutti anche per chi non è stato eletto. D’altronde la lista è stata votata dalla direzione provinciale pressoché all’unanimità".

Adesso si mette in moto la macchina in vista del congresso provinciale.

"Andremo al congresso con risultati importanti mai raccolti a giugno e alle regionali. Ci andremo forti di uno sforzo unitario fatto qui e a livello nazionale in ogni passaggio, dove le differenze e il pluralismo sono risultati una ricchezza. Avvieremo a breve il percorso del nostro congresso e lo faremo non per dividerci ma come dice Muzzarelli, per rafforzare la comunità del Pd della provincia di Modena in vista delle prossime sfide e per sostenere il lavoro delle amministrazioni comunali e di quella regionale. Ai candidati che vorranno cimentarsi dovremmo chiedere di produrre un’analisi della nostra società modenese e locale per come è cambiata".