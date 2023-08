Vaccari rincara: "E la questura non passerà mai in fascia A"

"Nuova mazzata per Modena, nuovo voltafaccia del ministro Piantedosi. Ora è la volta della riduzione del contingente dei militari di ’Strade Sicure’. E’ inaccettabile".

A suonare la carica è il parlamentare modenese del Partito democratico Stefano Vaccari, che dà man forte al sindaco amareggiato per l’annunciato taglio di altri tre militari del programma ’Strade sicure’, pensato per potenziare il presidio in particolare nei luoghi sensibili della città e prevenire il crimine. Il Comune ha sottolineato come fino a due anni fa i militari fossero 31 e presto saranno meno della metà.

"A fronte della richiesta di un aumento – argomenta Vaccari – il capo della polizia di contro ha annunciato la scelta del ministero di tagliare ulteriormente la disponibilità a partire dal primo settembre, nonostante gli impegni rispettati dall’amministrazione comunale di aumentare il proprio contingente di polizia locale sul progetto. Parole al vento, dunque, gli impegni del ministro Piantedosi, applaudito in modo propagandistico dalla destra cittadina, che aveva annunciato qualche settimana fa una particolare attenzione per Modena".

"Modena che – continua Vaccari –, come tutti sanno ma nessuno lo dichiarerà per logiche meramente politiche, non vedrà mai l’elevazione della questura in Classe A con il conseguente aumento degli organici. Le bugie hanno le gambe corte, e oggi, con la riduzione dei militari – chiude Vaccari – una nuova conferma".