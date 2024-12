Vaccinazione antinfluenzale per bambini: l'appello della Pediatria di Comunità di Modena

C’è ancora tempo per vaccinarsi contro l’influenza e soprattutto fare vaccinare i propri figli, per metterli al riparo dalle complicanze che la malattia può causare, come otiti e polmoniti. È l’appello che la Pediatria di Comunità, quella ospedaliera e di Libera Scelta di Carpi lanciano ai genitori dei bambini per sensibilizzarli sull’adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale: avviata a inizio ottobre, la vaccinazione è ancora caldamente consigliata, in particolare per la fascia d’età pediatrica, oltre che gratuita dai 6 mesi in avanti per le categorie fragili e fino ai 6 anni per i bimbi sani.

A sostenere l’importanza della vaccinazione antinfluenzale nei bambini la dottoressa Simonetta Partesotti, responsabile della Pediatria di Comunità di Area Nord, il dottor Francesco Torcetta, direttore della Struttura complessa di Pediatria e Neonatologia di Area Nord, e la dottoressa Stefania Cipolli, pediatra coordinatrice dei pediatri di Libera Scelta del Distretto di Carpi. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel modenese sono state somministrate ai minori di 14 anni quasi 8.000 dosi di vaccino antinfluenzale, dato che pone la nostra provincia ai primi posti in regione.

"Sono numeri positivi e confortanti, ma non dobbiamo abbassare la guardia – sottolineano i tre pediatri –: il picco influenzale è ancora lontano, ciò significa che è importante continuare a vaccinare e aumentare la platea di bambini coperti dalle conseguenze gravi che questa patologia infettiva può causare".

Proprio per agevolare l’accesso alla vaccinazione dei più piccoli, l’Azienda USL di Modena ha predisposto un calendario di open day in tutta la provincia, presso le sedi delle Pediatrie di Comunità.