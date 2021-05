Modena, 19 maggio 2021 - Un carico di vaccini vale più di un camion pieno di lingotti d’oro. È con uno sforzo notevole che il personale dell’azienda Usl di Modena ha permesso di salvare le preziosissime dosi di vaccino anti-Covid la cui integrità è stata messa a repentaglio da un guasto meccanico al mezzo che le trasportava. Il fatto risale a domenica pomeriggio, quando un camion carico di 400 mila dosi di vaccino Moderna è andato in panne mentre transitava in autostrada, tra Bologna e Modena. Un guasto che avrebbe potuto compromettere anche il sistema di refrigerazione indispensabile per il trasporto di vaccini di questo tipo che normalmente vengono conservazione in congelatore a una temperatura compresa tra -25°C e -15°C.

E ora i vaccini, proprio perché correttamente trattati, possono essere somministrati: la conferma è arrivata oggi dall’azienda produttrice, sulla base dei tracciati della catena del freddo che erano stati inviati negli Stati Uniti.

E’ successo a Modena, anzi per la precisione tra Modena e Bologna, lo scorso sabato, dove un camion che trasportava un carico di 400mila dosi di vaccino anti Covid dell’azienda statunitense ha avuto un guasto meccanico: il carico è stato salvato attraverso il tempestivo intervento dei sanitari che in tempi rapidissimi, e in costante contatto con la casa produttrice, hanno provveduto al trasferimento dei vaccini nelle celle frigorifere dell’Hub vaccinale dell’ex Caserma Setti.

Qui i vaccini sono stati conservati per il tempo necessario al recupero della temperatura delle celle frigo del camion, dove sono stati poi ricollocati per essere definitivamente trasferiti su un nuovo mezzo, che è ripartito con destinazione Pratica di Mare, per essere distribuite nel Paese.

“Ringraziamo, e lo facciamo anche a nome del Commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, che ci ha fatto personalmente questa richiesta, tutti i nostri sanitari che hanno permesso di salvare i vaccini - affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Senza il loro intervento questa grande quantità di dosi sarebbe sicuramente andata perduta. E’ una ulteriore conferma della competenza, della professionalità e della capacità di operare in situazioni di emergenza del personale sanitario di questa regione, impegnato ogni giorno a far funzionare la macchina vaccinale. Quindi un grazie di cuore a loro e anche al generale Figliuolo, che ha dimostrato una non scontata sensibilità nel ricordare uno ad uno tutti i professionisti coinvolti per il loro ‘intervento provvidenziale’”

Professionisti che portano il nome di Christian Cintori, responsabile vaccinazioni Regione Emilia-Romagna; Silvana Borsari, direttrice sanitaria Ausl Modena, e Nilla Viani, direttrice Dipartimento farmaceutico Ausl Modena.

