Vaccino antinfluenzale, l’Ausl ritira 2000 dosi

Modena, 9 novembre 2024 – Duemila dosi di vaccino antinfluenzale ritirate dall’Ausl “per precauzione”, a causa del rilevamento di una escursione termica in uno dei frigoriferi adibiti alla loro conservazione.

Dunque un disguido riconducibile alla cosiddetta ’catena del freddo’; l’Ausl fa sapere che “appena rilevato l’evento, si è provveduto a fare una verifica col produttore, concordando appunto il non utilizzo e dunque la sostituzione delle dosi, per massima precauzione”.

3 foto Bologna, 7 ottobre 224 - Prende il via da oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Emilia Romagna. Si tratta di una partenza anticipata rispetto agli anni scorsi, su raccomandazione del ministero della Salute. Una decisione dovuta alla circolazione dei virus respiratori nel 2023/24, ma anche alle previsioni per quest'anno. In Emilia Romagna l'incidenza degli ammalati è stata alta l'anno scorso: parliamo di oltre 1,2 milioni di persone e il picco è stato di 23 casi ogni mille abitanti (il primato negativo appartiene al 2004 ed è 24,5 casi). Il periodo più opportuno per la vaccinazione è compreso tra ottobre e febbraio. A disposizione c'è già un milione di dosi di vaccino antinfluenzale a disposizione, ma ce ne sono anche 300mila contro il Covid-19. Infatti, anche quest’anno è prevista, su richiesta, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello antiCovid-19. Chi vuole vaccinarsi solo contro il Covid può già farlo presso i centri vaccinali per adulti e bambini. Ecco le informazioni utili: chi può vaccinarsi, dove e come.

Prima del blocco di una parte delle dosi di un lotto di vaccino, che erano state distribuite il 6 e il 7 novembre scorsi, alcune decine erano già state somministrate. Ma va specificato che questa anomalia nella conservazione non comporta – fanno sapere dall’Ausl – rischi per la salute ma, eventualmente, una minor efficacia del vaccino. In ogni caso “tutti i medici a cui erano state consegnate le dosi sono già stati avvisati, le persone che lo hanno ricevuto sono state identificate ed è in corso il contatto coi cittadini per l’opportuna informazione”. L’Ausl spiega di essersi “impegnata per creare meno disagi possibili”.

E invita tutti, in particolare le categorie a rischio, a continuare a vaccinarsi facendo presente che prosegue la campagna contro l’influenza stagionale e che “la vaccinazione previene la diffusione della patologia e ne previene le complicanze”. Sono 90.000 mila le dosi già somministrate a Modena e provincia; “si sta valutando un incremento di dosi per far fronte all’aumento delle richieste”. “E’ un segnale molto positivo e ci stiamo impegnando a dare risposta in tempi brevi – chiarisce Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio di igiene pubblica – e vogliamo ringraziare medici e pediatri che quest’anno ancora di più hanno incentivato l’adesione dei pazienti, oltre alle pediatrie di comunità e ai vaccinatori dell’Igiene pubblica”.

r.m.