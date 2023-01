"Vaciglio, le auto corrono: servono dissuasori e semafori pedonali"

Continua a persistere la piaga degli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità in strada Vaciglio centro. Sulla questione interviene Luca Negrini (nella foto), presidente cittadino di Fratelli d’Italia: "A seguito delle molteplici e continue segnalazioni dei cittadini e dei commercianti della zona ci siamo recati in via Vaciglio centro. La pericolosità della situazione la si nota ad occhio nudo – spiega il presidente cittadino – dato il lungo rettilineo la presenza di automobilisti lanciate a folle velocità è costante, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e l’incolumità di chiunque si trovi sulla strada è esposta ad alti rischi". Ricordiamo che la presenza degli asili, della scuola e dei complessi sportivi "aumenta notevolmente il numero di pedoni e di ciclisti, spesso giovanissimi, che quotidianamente frequentano la zona. È già accaduto in passato che ci fossero incidenti per fortuna non gravi".

Modena nel 2022 "ha registrato un netto aumento degli incidenti stradali, molti dei quali a danni di pedoni o ciclisti spesso investiti a causa di automobilisti distratti in vie della città dove la struttura e la mancanza di semafori pedonali o di dossi stradali aumentano esponenzialmente la possibilità di circolare a velocità sostenuta".

Fratelli d’Italia chiede che l’Amministrazione intervenga "celermente così da eliminare drasticamente il rischio a cui quotidianamente i cittadini che transitano in via Vaciglio centro sono esposti". Nello specifico "chiediamo che siano sostituiti i pochi dissuasori presenti, oramai non più in grado di fungere da reale deterrente, che ne siano aggiunti ulteriori nella parte più rettilinea della via e che gli attraversamenti utilizzati per raggiungere le strutture scolastiche e le palestre siano regolati da semafori pedonali". Occorrono, è la conclusione di Negrini, "soluzioni pratiche e celeri in tema di sicurezza stradale volte a tutelare il più possibile gli tutti gli utenti".