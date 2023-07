Vademecum Cpl Concordia: come tutelare i lavoratori dal caldo

Cpl Concordia anticipa una serie di azioni volte a prevenire per i propri lavoratori dannose conseguenze dovute al prolungato ed eccezionale picco di temperature che da giorni rende roventi le giornate della penisola. Mentre in sede romana si discute del ricorso alla cassa integrazione per certi lavori e sopra determinate temperature, Cpl Concordia anticipa tutti e, in solitudine e prima di altri in provincia, muove scacco al caldo e vara per questa emergenza proprie linee guida, decidendo una riprogrammazione dei turni di lavoro per tutelare i propri dipendenti. "Il cambiamento climatico – fa sapere il direttore generale Pierluigi Capelli – ci spinge a ripensare gli orari di lavoro e ad adottare una riorganizzazione delle attività lavorative. L’azienda, d’altronde, ha dato la possibilità di valutare l’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, come previsto in caso di condizioni climatiche e di temperatura particolarmente a rischio (sopra i 35° ndr)". Muove da questa considerazione la volontà della azienda concordiese di mettere al primo posto l’interesse e la cura dei propri lavoratori, adottando pertanto un vademecum di linee guida, che si rifà a quanto diffuso da Inail.

Tra le azioni intraprese vi è la riprogrammazione delle attività che non sono prioritarie e che sono, pertanto, da condursi all’aperto in giorni con condizioni meteoclimatiche più favorevoli; la pianificazione delle attività che richiedono un maggiore sforzo fisico da svolgersi durante i momenti più freschi della giornata; e, infine, l’alternanza dei turni tra i lavoratori in modo da minimizzare l’esposizione individuale al caldo. "Nello specifico per quanto riguarda le attività all’aperto che coinvolgono soprattutto i lavoratori sui cantieri – continua Capelli - si i è anticipato l’orario di lavoro in orari più freschi. Sono, inoltre, stati allertati tutti gli addetti all’emergenza sensibilizzandoli ad attivarsi qualora avessero la percezione di colleghi che manifestassero segni di affaticamento".

Alberto Greco