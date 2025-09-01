"Vagabondi nei garage, sporcizia e molestie"

Sono esasperati i residenti di un condominio in via Poletti, che da parecchi mesi devono sopportare la presenza di balordi e senza tetto all’interno dei loro garage interrati: "Purtroppo – raccontano – la porta d’ingresso dei garage era facilmente apribile dall’esterno. Abbiamo cercato di ovviare schermando la serratura con una rete forata, loro si sono fabbricati degli uncini con il filo di ferro riuscendo così a entrare ugualmente. Si sono introdotti in box non occupati, forzando la serratura. Hanno sistemato materassi, qualcuno ha addirittura portato un abat jour collegandola alla corrente con la prolunga. Al mattino troviamo sporcizia, feci e urine raccolte in secchi abbandonati. Più volte abbiamo chiamato polizia locale e questura, ma questi individui, di cui diversi di loro hanno già precedenti con la legge, vengono denunciati a piede libero e dopo qualche giorno si ripresentano. In pochi di noi ora hanno il coraggio di parcheggiare l’auto nei garage, anche perché si sono verificati furti sia nei box che a bordo delle vetture. Ci è rimasta un’ultima soluzione – concludono i condomini – Siamo costretti a pagare di tasca nostra una guardia privata che stazionerà davanti all’entrata per i prossimi giorni dalle 19 alle 7 del mattino dopo. Ma non ci sembra giusto, non possiamo pagare in eterno qualcuno che ci difenda. E purtroppo la situazione è insostenibile".