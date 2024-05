Vaira e Bisoli, il futuro del Modena è loro

Dopo il rompete le righe, sarà tempo di pensare al futuro. I giorni in cui il Modena costruirà idee e filosofie da perseguire nella prossima stagione, sono proprio questi. Come già raccontato dopo Lecco, Pierpaolo Bisoli qualche indicazione utile l’ha trasmessa attraverso le scelte fatte nelle prime cinque partite da allenatore dei canarini, le scelte fatte rappresentano una base dalla quale partirà il lavoro di Davide Vaira. Sì, perché salvo clamorosi scenari che eventualmente potrebbero emergere dalle riunioni di queste ore tra direttore sportivo e club, l’ex Siena avrà la responsabilità di costruire la rosa del 2024/25, seppur abbia solo un anno di contratto. Ma, nel calcio moderno, questo è un dettaglio. Qualcuno potrebbe legittimamente pensare che partire con un allenatore e un direttore sportivo entrambi a scadenza non sia scelta vincente. Al contrario, la si può vedere con tutt’altra prospettiva e pensare che Vaira abbia la grande chance di fare il lavoro migliore possibile per il Modena per meritarsi fiducia e rimediare ad un’annata dal doppio volto.

Ad ogni modo, quel che trapela, è che la famiglia Rivetti si concentrerà sul rivoluzionare la rosa piuttosto che rivoluzionare sedie e scrivanie. Ovvio che si tratterà di tutt’altro progetto rispetto a quello che era partito un annetto fa con Paolo Bianco: giovane, tatticamente diverso da Tesser, ambizioso ma debuttante. Di scommesse se ne vedranno poche, anche nelle scelte di mercato. Tanto per intenderci meglio qualche giocatore di qualità in meno ma funzionale a ciò che ha in mente Bisoli, già abbastanza chiaro da quando è stato chiamato dal Modena. Anche perché i giocatori di qualità da coltivare e lanciare i canarini, teoricamente, li avrebbero: Bozhanaj è il più limpido e non si discuterà, Duca è potenzialmente un altro punto fermo, lo sarà Gerli salvo sirene di mercato. Dalle riflessioni della società è emerso pure che diversi calciatori hanno deluso le attese ed è banale ricordarlo. Tremolada non farà parte del progetto tecnico di Bisoli, lo hanno raccontato le scelte fatte dall’allenatore e alcune sue dichiarazioni. Oukhadda sarà messo sul mercato, Corrado torna alla Ternana e Riccio alla Juventus. Ma siamo nemmeno agli inizi, se ne riparlerà più concretamente da giugno in avanti. Ciò che può sembrare molto vicino alla realtà è quanto abbiamo provato a raccontare. Vaira e Bisoli sono in sintonia e lavoreranno in questo modo per il Modena del futuro.

Alessandro Troncone