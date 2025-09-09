Valanga di euro sul Cimone. Impianti moderni e sicuri

Oltre tre milioni di euro dal ministero del Turismo per finanziare un importante piano di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture sciistiche del Cimone, ai quali si aggiungono i finanziamenti della Regione tramite l’assessorato al Turismo diretto dall’assessore Roberta Frisoni. Sarà potenziato l’impianto di produzione neve con nuovi moderni generatori in zona Cimoncino - Passo del lupo e Polle di Riolunato oltre ai raccordi Cimoncino - Polle per consentire il collegamento di tutte e tre le stazioni. In programma anche il rinnovo dei mezzi battipista. Con la neve, tutte le sere, sul Cimone escono undici "gatti della neve" e la programmazione è di acquistarne uno ogni anno che permetta un risparmio del 30% di gasolio. Per quanto riguarda la sicurezza, su tutte le piste saranno aumentati reti e materassini per limitare gli infortuni.

"Si tratta di un progetto strategico per garantire un’offerta turistica competitiva, sostenibile – spiega Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone - assicurando l’innevamento delle piste in minor tempo, per rendere sempre più attrattivo il comprensorio del Cimone, che comprende i comuni di Fanano, Sestola, Montecreto e Riolunato. Determinante per la buona riuscita dell’operazione è stata la collaborazione con importanti realtà bancarie del territorio: Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banco BPM e Crédit Agricole Italia.

Il finanziamento è stato reso possibile grazie alla garanzia del Medio Credito Centrale, nell’ambito delle misure previste per lo sviluppo del settore turistico".

"Il nostro sostegno - ha affermato Adelmo Lelli, responsabile della Direzione territoriale Emilia Adriatica di Banco BPM - va nella direzione di accompagnare le realtà che investono in qualità, sostenibilità e attrattività, garantendo prospettive di crescita durature".

Vittorio Belloi, direttore generale di Sanfelice 1893 Banca Popolare: "Sostenere iniziative strategiche come questa significa per noi rafforzare il legame con un territorio in cui continuiamo a investire, anche attraverso una presenza sempre più capillare, come dimostra l’apertura della nostra nuova filiale a Pavullo".

Il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: "Grazie a questo investimento di oltre tre milioni di euro, il Cimone potrà affrontare le prossime stagioni invernali con maggiore competitività, offrendo un servizio di qualità capace di attrarre visitatori e rilanciare il comparto turistico. È questo il segno tangibile di un’azione di governo che guarda al futuro e che lavora per valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Un plauso al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e al Governo Meloni". Walter Bellisi