Valigia piena di droga trovata sotto casa da un residente a Modena: “Qui spaccio e degrado”

Modena, 16 ottobre 2023 – Una valigia misteriosa e un sacco bianco nascosti durante la notte approfittando dell’impalcatura per i lavori col bonus edilizio. È stato un risveglio insolito quello di ieri mattina per i residenti del Condominio Giardino all’inizio di via Einstein che, temendo si trattasse di oggetti rubati o abbandonati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, chiamata intorno alle 11, ecco il colpo di scena: sia la valigia, sia il sacco – notati da un residente davanti a un garage – erano pieni di hashish giù suddivisa in panetti, per un valore di decine di migliaia di euro. Almeno 100mila euro, ma serviranno analisi precise sulla droga per confermarne il valore e il peso (tra i 25 e i 30 chili). I malviventi non sono ancora stati identificati e non si conoscono le ragioni che li abbiano spinti ad abbandonare il carico proprio in quel luogo.

E’ probabile che volessero recuperarlo in un secondo tempo; infatti il telo dell’impalcatura nasconde quel punto dalla strada. I residenti del quartiere sono esasperati. Nella zona compresa tra via Formigina e via Cannizzaro, infatti, si notano spesso traffici sospetti. Pare che il centro del degrado si trovi nei pressi dell’ex chiesa di Maria Immacolata, dismessa da più di quindici anni, che di notte si trasforma in una zona franca dedita a spaccio e delinquenza. "Quando ci siamo trasferiti in questo quartiere – denuncia una residente – potevamo vivere in un contesto sereno, oggi non ci sentiamo sicuri. Servono più controlli e bisogna intervenire tempestivamente per riqualificare l’area della chiesa e il parco adiacente". L’ex chiesa parrocchiale di Maria Immacolata è dismessa dal 2008 e oggi versa in condizioni disastrose: la croce e le scale sono arrugginite, le finestre rotte e i muri dell’edificio sono scrostati e ricoperti da scritte. Ancora, stando alle parole dei residenti, oltre alla frequentazione degli spacciatori, da qualche settimana a questa parte le scale vengono utilizzate come rifugio di fortuna da un senzatetto. C’è chi parla anche di attività a luci rosse. Un disagio che si lega alla spinosa questione della sicurezza del vicino Villaggio Zeta e degli edifici di via delle Costellazioni, che sono separati dal Villaggio Giardino soltanto dalla Tangenziale sud Pablo Neruda. "Appena c’è buio – lamentano i residenti – assistiamo a un traffico incessante di persone che vanno e vengono da via Formigina, in direzione del cinema Raffaello e non vediamo quasi mai controlli da parte delle forze dell’ordine.

È scandaloso che in tutti questi anni non sia stato fatto nulla né per l’ex chiesa, né per l’area verde. Villaggio Giardino è un bel quartiere e vogliamo tornare ad abitarlo tranquillamente".

