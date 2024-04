’Valle del Pelago’, un compleanno speciale

Il coro ‘Coro Valle del Pelago’ inizia domani i festeggiamenti per i suoi 50 anni di attività, un prestigioso traguardo tra i sodalizi musicali dell’intero Appennino. In questi dieci lustri il Coro non solo ha allietato tante serate in Italia e all’estero ma ha salvato e valorizzato il patrimonio musicale dell’alto Appennino. Sabato l’appuntamento per la cena sociale del 50° si terrà alle 20 presso il ristorante Sciatori di S.Annapelago. Poi una lunga tournèe estiva, con la tradizionale rassegna Cori di Montagna a Pievepelago il 27 luglio.

L’attuale presidente Bruno Guidarini fa un bilancio di questa attività. "I primi coristi ricordano ancora quella sera di un lontano dicembre 1974, quando alcuni giovani di S. Annapelago riuniti intorno a un tavolo di un’osteria, decisero di organizzare e di fondare, come per un gioco, un coro. L’entusiasmo era alle stelle e perciò comprarono subito gli spartiti, selezionarono i vari timbri di voce, indossarono un’umile divisa sicuri di riuscire nell’impresa, perché fra loro c’era quel giovane che sarebbe poi diventato il futuro primo maestro del coro: Pietro Picchietti. Già dalle iniziali esibizioni il pubblico ha dimostrato subito nei loro confronti un forte apprezzamento. In questi anni, il coro ha partecipato a molte rassegne in Italia e all’estero dove ha sempre cercato di ricreare con la sua voce quelle sensazioni genuine che solo la montagna sa offrire. Di prestigio le tournée all’estero: in Austria in occasione del Natale viennese e negli Usa per far gustare ai nostri conterranei le belle canzoni popolari italiane in un clima amichevole di ricordi e di nostalgia.

In questi anni ha inciso due dischi-Cd intitolati ‘E la valle canta’ in cui sono raccolti i brani migliori del suo repertorio’. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena è stato realizzato anche un interessante libro. "Il volume ‘Storia del coro Valle del Pelago’ – dice Guidarini – è ricco di numerose immagini fotografiche e annotazioni curate dal segretario Carlo Mordini, che raccontano la storia del gruppo riportando filastrocche, trasferte, i successi, i timori, i dubbi e le incertezze che fanno capire e rivivere i momenti più significativi della vita passata, che uniscono in un’unica passione i coristi: quella per il canto". g.p.