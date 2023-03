Valle delle Tagliole, ecco tre nuove webcam e centralina meteo

La situazione meteo di questi giorni ha avuto un miglior controllo diretto grazie all’attivazione di una nuova pagina web a cura di Massimo ‘Tex’ Bernardi con centralina dati atmosferici e tre nuove webcam dedicate alla Valle delle Tagliole (https:www.meteotex.it), oltre alle due dedicate alla situazione sulle sponde del Lago Santo (https:www.rifugiovittoria.it). Bernardi sta progressivamente ampliando la rete meteo della vallata: "La nuova cam 1 è puntata verso le vette e la valle del gruppo montuoso Rondinaio-Giovo. La cam 2 guarda verso la Valle delle Rotari-Monte Modino-Balzo delle Rose. Infine la cam 3 punta sulla Valle degli Aseri, Passo Eolo e Monte Nuda". Di grande interesse la visione dei dati della annessa centralina meteo con temperature, precipitazioni e vento ai 1.158 metri di Tagliole. "Tutto questo è stato possibile grazie agli amici con cui collaboro da anni in tante esperienze ed avventure professionali. Grazie quindi a Simone Amidei, collega del Soccorso Alpino con esperienza decennale nel settore elettrico, grazie a Lorenzo Vicenzi, ex collega di Soccorso che con la sua piattaforma aerea ha messo in opera il sistema. Un grazie tecnologico a Luca Paoli, senza di lui tutto ciò non sarebbe online".

g.p.