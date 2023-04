"Vallicelli, la giunta ’vira’ verso destra"

"Al di là delle competenze sulle deleghe ‘pesantissime’ che gli sono state attribuite, non si è parlato del passato, e del presente, da militante leghista del nuovo assessore all’Ambiente Vallicelli. Ci preme far notare che non basta rimettere una tessera di partito per smettere di condividerne valori e intenti". Così Fratelli d’Italia critica l’ingresso in giunta di Massimo Vallicelli. Interviene anche il Pd di Pavullo: "Quella di Vallicelli è una nomina che sposta decisamente a destra la giunta Venturelli, già popolata da molti ex del partito di Salvini. Nomina che avviene in un momento delicatissimo per Pavullo, in prossimità del cambio delle modalità di raccolta dei rifiuti. A questo proposito chiediamo risposte ai problemi concreti del paese e un resoconto dell’incontro con Hera. Tra le nostre proposte, c’è la revisione del porta a porta in centro".