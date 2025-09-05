Valorizzare i beni comuni. I cittadini lanciano idee

Coinvolgere i cittadini e il mondo dell’associazionismo e del volontariato nella cura, rigenerazione e valorizzazione di spazi pubblici, aree verdi ed edifici dismessi. Facendo un ulteriore passo nel percorso di sussidiarietà e solidarietà sociale e codificando i reciproci impegni che garantirebbero un nuovo strumento di ‘cura condivisa’ dei beni comuni. E’ l’obiettivo dei cosiddetti ‘patti di collaborazione’, al cui regolamento, in fase di redazione, il consiglio comunale aveva dato il via libera a primavera.

"Uno strumento fondamentale per valorizzare l’iniziativa civica e la partecipazione dei cittadini", avevano spiegato Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sassuolo City Lab, proponendo l’adozione dei patti, la cui principale novità è in un diverso coinvolgimento di cittadini e associazioni nella gestione dei beni pubblici. Oggetto di questa nuova forma di collaborazione saranno edifici dimessi o sottoutilizzati, parchi, aree verdi, fontane e arredo urbano in genere.

"Attualmente – spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle Alberto Bonettini - la gestione di questi spazi avviene quasi esclusivamente tramite bandi promossi dal Comune, che specificano a priori le attività da svolgere.

Con l’introduzione dei Patti, si ribalta questa logica: saranno i cittadini a proporre progetti per la valorizzazione dei beni comuni, contribuendo in modo attivo alla vita e alla coesione della comunità".

I patti saranno così una sorta di ‘cornice giuridica’ che trasforma la volontà di prendersi cura della città da parte di associazionismo e volontariato, ma anche di privati cittadini, in uno strumento in grado di favorire una sinergia che garantisca la condivisione di obiettivi, mansioni e, ovviamente, responsabilità. Gli uffici comunali sono al lavoro per mettere a punto il regolamento, "un passaggio fondamentale – il commento del consigliere del Partito Democratico Giuseppe Bove - verso una cittadinanza più attiva e partecipata". Se oggetto dei patti saranno, come detto, spazi pubblici da ‘adottare’, il ‘cuore’ dei patti stessi è invece nella coprogettazione, "che – sottolinea Pierluigi Roli, anche lui consigliere Pd - favorirà anche l’individuazione dei beni che verranno individuati e sottoposti a questo nuovo modello di governance ‘aperta’ e di amministrazione condivisa".

