Valsa a due facce, ma alla fine batte Padova

Una Modena Volley a due facce quella che ha affrontato la Sonepar Padova nella semifinale del Trofeo Astori a Montichiari, penultima amichevole del pre-season. Una partita che ha visto i gialloblù autori di una faticosa rimonta che li ha portati dallo 0-2 al successo per 3-2 finale, con un quarto set e un tie-break dominati dopo due set persi nettamente e un terzo parziale vinto al fotofinish. L’ultimo appuntamento coi match non ufficiali, prima dell’esordio in SuperLega a Milano, sarà oggi, quando sempre al PalaGeorge di Montichiari i gialloblù giocheranno per la vittoria del trofeo contro la vincente del match serale di ieri tra Monza e Trento Volley.

La partita. Alberto Giuliani è partito con una formazione altamente sperimentale a inizio match, schierando Tizi-Oualou al palleggio con Ikhbayri opposto, Luca Porro e Arthur Bento alle ali, coppia decisamente inedita, Mati e Anzani al centro con Perry libero. Nei primi due set però, nonostante buone percentuali complessive di attacco, la Valsa Group ha fatto molta fatica tanto in seconda linea quanto nella fase break nel suo insieme. Padova è allora andata facilmente in vantaggio per 2-0, dominando in battuta grazie a un ottimo Masulovic e alla buona vena di Gardini e Orioli, mentre dall’altra parte della rete faticavano molto Ikhbayri in attacco e Bento in ricezione. Dal terzo set Giuliani cambiava registro: dentro Davyskiba per Porro e Buchegger per Ikhbayri, mentre i centrali rimanevano gli stessi per tutta la partita. Soprattutto per l’opposto austriaco la panchina iniziale è stata un grande stimolo: Buchegger infatti risultava il miglior realizzatore dell’intero match con 18 punti frutto del 57% in attacco e di ben 5 ace. Accanto a lui un Davyskiba molto tonico in prima linea (54%) e un Porro in grado di riprendersi da due set imperfetti, crescendo nella qualità della ricezione e nell’efficienza di un fondamentale di attacco nel quale il campione del mondo non ha comunque commesso errori né subito murate. Nel complesso molto bene Anzani in attacco e Mati a tratti devastante nello stesso fondamentale, mentre il muro non è sempre stato impeccabile. Come detto oggi la sfida per la finale, match nel quale sicuramente Giuliani mischierà ancora le carte per dare minuti a tutti e avvicinarsi alla sfida di lunedì 20 contro Milano con le idee più chiare possibili.

a.t.