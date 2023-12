Valsa, a Milano sarà dura. Juantorena-Rinaldi in pole

È forse l’avversario peggiore per pensare di rialzarsi, l’Allianz Milano, galvanizzata dal successo in rimonta su Perugia che ha garantito il sorpasso a Modena in classifica e forte di un Forum di Assago che garantirà un apporto extra di tifosi in grado di sospingere la squadra ancora di più rispetto a quanto non accada solitamente all’Allianz Cloud. Modena però non può accampare scuse o guardarsi indietro: in questo 30 dicembre inizia il girone di ritorno, e i gialloblù non vogliono ricominciare da dove avevano lasciato nell’andata (quella brutta sconfitta con Piacenza costata una piazza in classifica e l’abbinamento ferale con Perugia in Coppa Italia) bensì ripetere l’esordio di ottobre, quando Bruno e soci avevano sconfitto proprio Milano con una pazzesca rimonta.

Non sarà facile, appunto, perché dopo l’ultimo turno il morale delle due formazioni è agli antipodi. Modena si sta ancora leccando le ferite dal giorno di Santo Stefano, Milano è in rampa di lancio dopo un successo inimmaginabile con Perugia, rimontano dallo 0-2 al 3-2, e riuscendo a rifilare nel terzo set un pazzesco parziale di 13-1 ai propri avversari in partenza, grazie a una serie micidiale in battuta di Matey Kaziyski, quasi quarantenne fuoriclasse ancora in grado di spaccare le partite contro i giocatori più forti del mondo. Il bulgaro al PalaBarton ha messo a segno una serie di 11 servizi consecutivi con ben 6 ace, per un totale di 5 punti complessivi determinanti per il successo. La formazione guidata da Roberto Piazza ripartirà proprio da Kaziyski, ma in quale ruolo? Sarà martello al fianco di Ishikawa, con Reggers opposto? Probabile, mentre potrebbero partire in panchina Mergarejo e Dirlic. Al centro giocheranno Loser e Piano (o Vitelli), libero sarà Catania.

Ancora più dubbi per Francesco Petrella: Milano non ha la stessa potenza di fuoco di Piacenza, e quindi potrebbe prevalere ancora la scelta dell’equilibrio con Juantorena e Rinaldi, ma davvero oggi il coach si priverà ancora di Davyskiba? E se il bielorusso giocherà sarà al posto di Sapozhkov? Al centro probabile la coppia Sanguinetti-Brehme, mentre in ballottaggio saranno anche Federici e Gollini, col primo più probabile titolare del secondo. Da dove ripartire? Sicuramente dall’efficacia in battuta e da una maggiore aggressività generale rispetto al match con la Gas Sales. Inizio della partita alle ore 18, arbitri dell’incontro Vagni e Florian, diretta su Rai Sport e su Volleyballworld.tv, per la radio diretta su Radio Pico e Unovolley. Gli altri match di giornata: ieri si è giocata Verona-Taranto, oggi si giocano Catania-Perugia, Monza-Civitanova, Padova-Piacenza e Trento-Cisterna.

Alessandro Trebbi