Valsa ai playoff con un turno di anticipo. Ma da ora in poi servirà più coraggio

In un match dai contenuti tecnici davvero mediocri, per un set e qualche scambio anche con la complicità della Valsa Group, Modena si prende l’intera posta in palio, garantendosi i play off con un turno di anticipo senza però ancora conoscere né il piazzamento definitivo, settimo oppure ottavo, né ovviamente la rivale che sarà o Perugia o Trento. Modena era partita forte, in particolar modo con la battuta, imprimendo un ritmo assai diverso rispetto a quello inconcludente e sbaglione di domenica scorsa a Padova. Come spesso le accade, però, è calata man mano, complice anche un settimana segnata dai problemi fisici, adeguandosi all’intensità inesistente della contesa, conformandosi al ritmo e agli errori della Gioiella, prevalendo alla fine in un quarto parziale insidioso grazie a due giocate di Gutierrez e Davyskiba e agli sprechi dei rivali.

Tant’è, in partite di questa guisa l’importante sono i punti e i gialloblù li hanno portati a casa tutti. Milano sarà l’ultima di campionato nella quale i gialloblù, col braccio leggero, proveranno a prendere la rincorsa per una post season che sembra impraticabile, per quanto visto sin qui, e che forse a ragione ancor maggiore per questo motivo, va presa di petto, con quel coraggio e quello spirito che a volte sono mancati.

LA PARTITA

Modena parte senza Sanguinetti (per lui problemi al polpaccio destro) e con Rinaldi a mezzo servizio per un problema alla spalla. Gioca Mati, per il resto formazioni annunciate. Modena parte forte tra battuta e muro, si fa rimontare. Dopo il muro subito da Gironi per il 7-8 Gutierrez esce zoppicando per far posto a Massari che piazza subito l’ace del nuovo break Modena. I pugliesi sbagliano tutto lo sbagliabile e non ricevono: 20-12 sulla serie di Mati, 25-15 finale. Giuliani riparte da Massari nel secondo, Modena riprende il suo dialogo con gli ace, lasciato sempre aperto dalla ricezione, chiamiamola così, di Taranto. La Valsa avanza anche di 4 punti, ma complici un paio di muri ospiti a 12 è perfetta parità e sul 13-14 Taranto sorpassa con l’ace di Lanza e poi va a +2 e +3 sul 15-18 con Hofer. D’Heer mura Buchegger per il 17-21 che diventa 17-23 con Lanza, chiusura 19-25. Un paio di errori fanno scendere Taranto a -3 a inizio terzo, con Gutierrez che rientra e il divario che si amplia dopo metà parziale e rimane intatto fino al 25-21 finale.

La Gioiella inanella errori su errori anche nel parziale finale. Dall’11-7 si passa però al 12-12, ci pensano Davyskiba e Mati a ristabilire le distanze ma il set è combattuto anche a causa degli errori dai nove metri di De Cecco e compagni che si moltiplicano dopo il 20. Gutierrez estrae dal cilindro il 24-22, sbaglia il servizio, chiude Davyskiba 25-23.

Alessandro Trebbi