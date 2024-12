Valsa, avanti al centro. Fuziona anche il turnover

Sta diventando una costante, e aiuta guardarla da ogni lato in positivo. I migliori in campo per Modena Volley sono i centrali, e per ora si stanno equamente dividendo la torta tra Sanguinetti (domenica in giornata no anche per problemi di ricezione), Anzani (mvp a Verona e Taranto, una sorta di nord-sud di prestazioni incredibili a muro) e Stankovic, sempre efficientissimo quando chiamato in causa. Che i migliori in campo in assoluto siano i posti tre deve fare sicuramente piacere a una formazione come la Valsa Group che negli anni ha fatto poco affidamente sul gioco al centro e sui muri, due comparti statistici che invece sono diventati un pilastro del gioco gialloblù di questo fine 2024. Pilastro i centrali, pilastro anche l’intercambiabilità dei giocatori: avere in panchina veri e propri assi del calibro di Davyskiba e Stankovic consente a Giuliani di girare le partite come non era in grado di fare, per evidenti limiti di rosa, la formazione dello scorso anno né quella capace di vincere la Coppa Cev con Andrea Giani due stagioni or sono. E se il doppio cambio potrà diventare una soluzione convincente come le altre, ora che Ikhbayri è tornato dal viaggio in Libia, allora sì che i gialloblù potranno davvero affrontare ogni partita e ogni difficoltà col cuore più leggero e la testa più libera.

Nella grande varietà di soluzioni che proviene dalla panchina Alberto Giuliani ora dovrà orientarsi per trovare l’assetto definitivo del sei più uno titolare: il calo di Rinaldi di ieri si accompagna a qualche incertezza denotata anche in altre uscite, ma la posizione del martello azzurro sembra essere la più stabile. Sarà questa la settimana del definitivo rilancio di Davyskiba tra i titolari, in vista della sfida decisiva e senza appello contro Milano, che dirà molto sulle possibilità della Valsa Group di qualificarsi alla Final Four di Coppa Italia? Meno incertezze in posto tre: i titolari sono Sanguinetti e Anzani, qui la bravura del tecnico marchigiano dovrà essere quella di mantenere alte le motivazioni di Stankovic e Mati.

Abbinamenti per la Coppa. Coi due punti di ieri Modena è sicura di giocare i quarti e a oggi li giocherebbe contro la seconda in classifica, Trento. Nello scontro diretto con Milano però in gioco c’è il sesto posto (che Modena conquisterebbe con una vittoria con qualsiasi punteggio) che la lancerebbe ad andarsi a giocare i quarti a Civitanova Marche o, in un’ipotesi più remota, a Piacenza, sfide decisamente più abbordabili. Perdendo da tre, invece, Modena rischierebbe di essere sopravanzata da Cisterna che all’ultima gioca in casa con Monza: l’avversaria, arrivando ottavi, sarebbe Perugia.

Alessandro Trebbi