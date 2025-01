Valsa batte la Gas Sales nel match amichevole

Un successo 3-2 che serve come iniezione di fiducia per una Valsa Group che ha bisogno di stimoli e motivazioni per difendere i play off a partire da domenica prossima a Cisterna e che intanto, mentre Perugia, Verona, Trento e Civitanova erano impegnate a Casalecchio per le semifinali di Coppa Italia, ha provato a rialzarsi dopo l’ultimo tonfo casalingo proprio contro gli scaligeri guidati da Stoytchev, che ieri hanno sorpreso tutti conquistando la finale col 3-2 su Perugia. Nell’allenamento congiunto con la Gas Sales Piacenza, Modena ha prevalso al tie-break pur dovendo fare a meno per le oltre due ore di gioco di Paul Buchegger, ben sostituito da Ahmed Ikhbayri che alla fine è risultato essere il top scorer con 23 punti. Alberto Giuliani ha giocato quasi sempre con la stessa formazione ovvero De Cecco e Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba e Gutierrez alle ali, Sanguinetti e Mati al centro con Federici libero, facendo entrare dal quarto set Meijs per De Cecco e Anzani per Sanguinetti e infine Massari per Davyskiba nel quinto set. Non sono mai entrati né Buchegger né Rinaldi. Dall’altra parte della rete Anastasi ha iniziato coi migliori: Brizard-Romanò, Kovacevic e Maar, Simon e Galassi e Scanferla libero, facendo poi entrare nel corso dell’amichevole Bovolenta, Mandiraci, Andringa, Ricci, Gueye e il beniamino di casa Nicola Salsi. Come dicevamo, 3-2 per Modena (16-25 25-20 25-27 25-21 20-18) con 23 punti per Ikhbayri, 21 per Gutierrez, 11 per Mati col 71% in attacco, un’ottima prestazione di Federico in ricezione e invece una partita in sordina, un po’ in tutti i fondamentali tranne il servizio, per Vlad Davyskiba. Bene tutti gli innesti dalla panchina per un match che ha dato ad Alberto Giuliani buone indicazioni. Adesso una settimana cruciale per la qualificazione ai play off: una vittoria piena a Cisterna sarebbe una seria ipoteca anche sul settimo posto, viceversa una sconfitta potrebbe addirittura mettere in dubbio la partecipazione alla post season.

Alessandro Trebbi