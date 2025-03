Valsa, Buchegger pronto a tuffarsi nei playoff: "Spirito guerriero e nulla sarà impossibile"

Sceso in campo a Milano ‘soltanto’ come doppio cambio decisivo nei momenti caldi dei set ("credo di aver interpretato bene il ruolo") Paul Buchegger è pronto a tuffarsi nei play off. Lo fa da giocatore nettamente più continuo della stagione della Valsa Group, predicando continuità anche per tutto il resto della squadra: passerà proprio dalla costanza ad alto livello la piccola speranza che la formazione di Alberto Giuliani ha di conquistarsi un posto al sole nelle semifinali scudetto. Una continuità che è spesso mancata durante la stagione ("capita a squadre quasi del tutto nuove ai nastri di partenza") ma che magicamente e in maniera anche parzialmente inaspettata Modena ha trovato sul campo di Milano.

Buchegger, l’attesa è finita: felici che siano finalmente arrivati questi play off?

"I play off sono il momento per cui si lavora tutto l’anno e ovviamente lo aspettavamo con ansia già da un po’ di settimane. Perugia è un avversario tosto, lo conosciamo bene, ma siamo carichi".

Ecco, che sfida vi aspettate contro la Sir Susa Vim?

"Nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato che siamo una squadra completa, con tanti cambi e soluzioni. Ecco allora che mi aspetto una bella sfida nei quarti di finale, in cui mettere tutte le energie che abbiamo".

Il pronostico è tutto contro di voi, cosa si può fare per cercare l’impresa?

"Dobbiamo spingerci al limite, tenere il nostro livello più alto per più tempo possibile. Sappiamo che la Sir gioca ad altissima qualità e sa tenerla per tempi molto lunghi. Vanno affrontati con lo spirito combattivo di chi vuole essere uno sfidante agguerrito".

Proprio sul finale di regular season avete trovato tre vittorie su quattro partite, la continuità che cercavate da tempo?

"Con le squadre costruite ex novo ci vuole sempre un po’ di tempo. Dobbiamo dimostrare, ora, di essere cresciuti insieme, come gruppo e confermarci su questi livelli recenti. Partita dopo partita abbiamo un solo obiettivo: provare a vincere".

Contro Milano abbiamo visto le alternative, anche il doppio cambio?

"Il coach ha fatto queste scelte tattiche anche per dare fiducia a tutti e per capire a che livello siamo tutti quanti, la squadra in generale. Personalmente? Ho affrontato il doppio cambio bene direi, intendendomi con Uriarte anche con pochissimi allenamenti nelle gambe. Con tutti caldi possiamo entrare bene nei play off".

Play off nei quali la differenza la farà il servizio?

"La battuta è una delle nostre armi migliori. Cercheremo di tenere Perugia lontano dalla rete, per ricostruire e gestire tante palle break che ci serviranno se vorremo fare gara pari coi campioni d’Italia".

Alessandro Trebbi