Valsa, Cisterna ci prova: "Puntiamo ai playoff"

Non sarà decisiva per la matematica, lo sarà senza dubbio per il morale e per una classifica che mai come oggi ha preoccupato, almeno nelle ultime quindici stagioni. Modena-Cisterna vale quasi quanto una stagione intera, perché se i gialloblù riusciranno a vincere da tre punti torneranno ad acciuffare l’ottavo posto con la possibilità di staccarsi dai rivali subito, il mercoledì di San Valentino, nel secondo match casalingo consecutivo contro Taranto. Non può che pensare a un gradino alla volta la Valsa Group, però, il primo gradino è il più importante. C’è da scegliere una formazione, c’è da capire se Rinaldi si sia riconquistato una maglia da titolare, c’è da vedere la reazione di Sapozhkov, che ormai ha le ultime possibilità di costruirsi un mercato di alto livello nella prossima stagione, soprattutto c’è da vincere. Per questo il fatto che Modena-Cisterna sia un match da dentro o fuori, questa sì davvero una finale, può avvantaggiare Bruno e compagni, che non avranno molti calcoli cui pensare, molto futuro da costruire se non riusciranno a vincere. Certo, c’è tantissimo in palio, i rischi di domenica sera sono enormi, ma questo è anche il bello dello sport.

Lato Cisterna il profilo del direttore sportivo Candido Grande rimane basso, in fin dei conti la favorita per un piazzamento nei play off è senza dubbio Modena, anche se il ritorno nel Lazio di Baranowicz ha fatto fare alla squadra un salto di qualità enorme in termini di gioco e risultati:

"Siamo molto soddisfatti per l’andamento della squadra in questa stagione – spiega proprio lo stesso Candido Grande – abbiamo avuto un inizio di campionato complicato per tutta una serie di motivazioni ma poi siamo usciti molto bene da quel momento e siamo stati capaci di ottenere una serie di vittorie che hanno ripagato tutto il lavoro fatto e, allo stesso tempo, emozionato e coinvolto il pubblico".

Grande poi non si ferma all’inversione di rotta operata dalla formazione dell’ex Mazzone, ma parla anche di obiettivi, ora divenuti più ambiziosi: "Una volta centrato il traguardo salvezza, che era l’obiettivo stagionale che la società aveva fissato, ora abbiamo l’opportunità di lottare per l’obiettivo più ambizioso di un posto nei play-off. Raggiungere questo traguardo sarà complicato perché dobbiamo vedercela con Modena che è una grande squadra ma noi ci proveremo fino in fondo. Ovviamente la possibilità di lottare per questo obiettivo prestigioso è venuta fuori con il tempo ma soprattutto con il lavoro fatto dai ragazzi, dal coach e da tutto lo staff e posso dire che questa stagione sta dimostrando che possiamo fare buone cose a Cisterna".

Alessandro Trebbi