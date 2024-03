Valsa, conclusa la stagione. Si va incontro a un altro anno zero

E ora? Ora che la stagione vera, verrebbe quasi da dire ‘finalmente’, è giunta alla sua conclusione? Ora che ci sono due settimane di pausa prima di ricominciare dai play off per il quinto posto, quelli che fino a qualche anno fa nessuno voleva fare ma che sarebbe bello vincere, per conferire un senso tutto diverso alla prossima stagione? Ora che i palloni che scottano sono dentro ai cesti e c’è tempo per riflessioni e programmi? Cosa succederà? C’è chi aspetta una conferenza stampa da parte di Giulia Gabana, che racconti errori e scommesse, che rassicuri l’ambiente. Chi vorrebbe sentir parlare Andrea Sartoretti e Alberto Casadei di scelte e di programmi. Chi vuole ritrovarsi per rendere l’ultimo doveroso omaggio a Bruno Rezende, il più triste di tutti per questo suo personale epilogo sotto la Ghirlandina. Epilogo che non si poteva certo prevedere ricco di trofei, forse però nemmeno così mesto, una stagione nella quale la Valsa Group non ha mai lottato veramente per un obiettivo se non quello, centrato in extremis, di qualificarsi per dei play off nei quali non è mai stata in grado di impensierire Trento se non per qualche sprazzo in gara 2. Il contrasto con la stagione scorsa è evidente e Bruno lo ha sottolineato con chiarezza alla fine del match di domenica: "Lo scorso anno abbiamo reso più di quello che valevamo, quest’anno molto meno".

E se il risultato finale in campionato è stato simile, uscita ai quarti di finale, lo stesso non si può dire di tutto il resto della stagione e del come, cinque partite con Piacenza e Coppa Cev a parte. La Valsa Group 2022/2023 aveva un’identità, un atteggiamento, un carisma e certezze tecniche che la squadra 2023/2024 non ha mai avuto. Perché? Cosa è stato sbagliato, cosa è andato storto, in quale punto o in quale scelta della stagione il meccanismo si è inceppato o non è riuscito a partire? L’analisi in corsa ha portato a tantissimi altri cambiamenti, mandando in soffitta dopo pochi mesi il progetto a lungo raggio studiato nella primavera del 2023 e dando l’impressione di essere modifiche più legate al presente, a una programmazione nel breve: via Petrella a metà stagione, andranno via Bruno, Boninfante, Brehme, Sapozhkov, con loro Juantorena e probabilmente i due fratelli Pinali. Giuliani, allenatore agli antipodi rispetto a Petrella, esperto, già vincente e scafato, è salito sul treno in corsa ed è stato confermato fino al 2026. Arriveranno De Cecco, Buchegger, Gutierrez, probabilmente Anzani più nuovi elementi per la panchina, saranno confermati Rinaldi, Davyskiba, Sanguinetti, Federici. Sarà una squadra che per potenziale sarà simile a quella di questa stagione, senza Bruno a fare da leader e da catalizzatore per i tifosi. La notizia positiva è che alcune delle contendenti si indeboliranno, col Giappone diventato un mercato attrattivo. Il dubbio che Modena dovrà risolvere è trovare quel carburante, quella scintilla, che faccia accendere i motori, trovare gli stimoli, costruire un’identità all’ennesima squadra che ripartirà praticamente da zero.

Alessandro Trebbi