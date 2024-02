Valsa, due gare per capire il tuo destino

Cosa aspettarsi da queste ultime due settimane di campionato? L’attualità impone alla Valsa Group il massimo impegno per cercare di mettere in cassaforte un ottavo posto tutt’altro che scontato: i gialloblù hanno un solo punto di vantaggio su Cisterna e sanno che in caso di arrivo parimerito sarebbero davanti per numero di match vinti (10 contro 7 oggi). Il calendario non è troppo dissimile tra le due squadre: Modena ha un match sulla carta semplice, contro la già retrocessa Catania, e un altro tendenzialmente chiuso nel pronostico, contro Piacenza; Cisterna ha due match difficili in maniera equivalente ma non impossibili, soprattutto per una formazione che è appena stata in grado di strappare un punto alla Lube, prima Verona in casa poi Monza fuori. Il vantaggio per la Valsa Group potrebbe essere quello di affrontare almeno una squadra senza più alcun obiettivo, Catania, mentre certamente sia Verona che Monza saranno in lotta per una posizione tra la quinta e la settima. C’è però quel terzo set di Trento a preoccupare, perso contro la formazione ‘B’ della capolista, contro Nelli, Magalini, Cavuto, Acquarone, D’Heer. Giuliani ripartirà da Davyskiba e da Rinaldi, sicuramente da Brehme e Sanguinetti al centro, ma quello da cambiare è il ritmo partita e più precisamente la resistenza alle lunghe distanze: contro Taranto ci si possono permettere pause e portare a casa il match lo stesso, da ora in poi, però, ogni punto lasciato per strada potrebbe essere esiziale. Ecco allora che i gialloblù dovranno trovare concentrazione, continuità, cattiveria, per oltre un’ora di gioco e anche più per portarsi a casa i tre punti domenica e andare all’assalto di Piacenza qualora ce ne fosse bisogno. Il pericolo è quello di non centrare i play off e dover aspettare un mese fermi prima di iniziare il torneo per il quinto posto che qualifica alla Challenge Cup.

Il momento però è fondamentale anche per il futuro: l’addio di Bruno è certo, nei corridoi del PalaTrento Sartoretti e Giuliani hanno parlato a lungo con Podrascanin dopo il matc, ma la novità più importante è quella che il rinnovo di Juantorena per un altro anno sembra essere sempre più vicino. Determinante la riduzione dell’ingaggio dell’italo-cubano. Con De Cecco e Buchegger già presi, Brehme e Sanguinetti sono sotto contratto così come Federici, Rinaldi e Davyskiba anch’essi, Juantorena rimarrebbe allora, ma con quale ruolo? Modena sta pensando anche ad altre cessioni, oltre a quella ovvia di Sapozhkov?

Alessandro Trebbi