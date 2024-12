Valsa, gara dentro-fuori per cambiare la stagione

È il match da dentro o fuori, occasione unica per ribaltare il senso di una stagione ma anche missione di fatto impossibile contro una squadra che ha già giocato una ventina di match in stagione, senza perderne nemmeno uno. Il giorno di Perugia-Modena, quarto di finale di Coppa Italia in gara secca al PalaBarton, è anche il giorno del match forse più affascinante che la Valsa Group giocherà in stagione, allo stesso tempo una partita che davvero De Cecco e compagni possono affrontare con la testa libera e il braccio sciolto.

Se giocare contro lo stesso avversario dopo soltanto quattro giorni sia un vantaggio o uno svantaggio è difficile da dire, certo è che sicuramente Perugia alzerà i giri del motore, non si distrarrà come successo ad esempio nel finale di primo set e probabilmente non relegherà Semeniuk alla panchina, giocando con tutti gli effettivi migliori.

Anche quella di Modena è una formazione che potrebbe subire cambiamenti rispetto a quanto visto nel giorno di Santo Stefano: Pardo Mati dovrebbe riaccomodarsi in panchina per far posto alla coppia di centrali titolare, composta da Sanguinetti e Anzani, mentre di banda il ballottaggio a tre è sempre aperto. Nelle ultime uscite sembra che la coppia scelta da Giuliani sia quella composta da Gutierrez e Davyskiba, ma d’altro canto Tommaso Rinaldi è senza dubbi il giocatore di temperamento che più si addice, all’interno dei tredici a disposizione del tecnico marchigiano, a sfide di questo tipo e di questa caratura emotiva.

E Guliani sa quanto questa squadra abbia bisogno di una scossa temperamentale soprattutto quando (è accaduto nella recente sfida di regular season) la gara è alla pari e a deciderla sono le giocate singole, i nervi più saldi, la fame più alta di vittoria.

Non ci sono dubbi invece sul libero, che sarà Filippo Federici, né sulla diagonale principale composta da De Cecco e Buchegger.

Come detto potrebbe cambiare qualcosa anche Angelo Lorenzetti: anche qui nessun dubbio sulla diagonale principale, Giannelli-Ben Tara, né sul libero, Colaci. Potrebbe però rientrare nei giochi Roberto Russo al centro, anche se sia Solé che Loser hanno giocato parecchio bene quattro giorni fa. Di banda sembra difficile che il tecnico due volte scudettato a Modena possa privarsi di Semeniuk, e l’indiziato per fargli posto è Ishikawa, stante lo stato di grazia di Oleh Plotnytskyi.

Il match inizierà in ‘prime time’ serale alle ore 20:30 con diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv, arbitri saranno Zanussi e Giardini. Negli altri match di quarti di finale giocati ieri, Trento ha battuto Cisterna col punteggio di 3-1, Civitanova ha regolato Milano dopo un tiratissimo 3-2, Verona-Piacenza è terminata 3-2.

Alessandro Trebbi