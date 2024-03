Valsa Group, a Trento non c’è storia. Fuori dai playoff, l’obiettivo ora è il 5° posto

Addio ai sogni di gloria, o più semplicemente alla speranza di una serie combattuta. "Possiamo dirlo che Trento è più forte?". È laconico il commento di coach Alberto Giuliani appena caduto l’ultimo pallone di un match senza storia, che ha eliminato la Valsa Group ai quarti di finale play off, togliendola dalla corsa scudetto e relegandola ai Play Off per il quinto posto.

Laconico, azzeccato, Trento è indiscutibilmente più forte, ma un commento forse troppo fatalista di fronte a un match che i padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo, ancora più di quanto non dicano i parziali. Lo hanno dominato per i loro enormi meriti, l’atteggiamento preciso e cinico sulle rigiocate, la giornata di grazia di Lavia e Rychlicki e la sempre maggiore personalità di Acquarone. Ma anche perché Modena non ha praticamente mai difeso i pallonetti e le palle sporche degli avversari, è stata nulla a muro, non ha mai saputo approfittare del giro debole di Acquarone finendo fuori giri soprattutto con Rinaldi, non ha trovato intesa tra Bruno e due centrali che alla fine del match hanno attaccato con lo 0% di efficienza, rarità, se non fatto unico, a livello di SuperLega.

Un match, una serie, che sono stati di fatto la giusta trasposizione nel breve periodo di una stagione di "molti bassi e pochissimi alti", per dirla con le parole del capitano, Bruno Rezende, con una squadra, Modena, che è sempre stata a rincorrere un’identità e un’amalgama mai trovate. Ora i play off per la Challenge Cup, dicevamo, nuovi stimoli da trovare e nuove soluzioni, per provare a conquistare una carta europea che farebbe morale e cambierebbe completamente prospettiva sulla prossima stagione.

Giuliani rilancia Brehme tra i titolari, l’Itas va 8-3. I gialloblù tornano a -2 con Juantorena e un paio di errori trentini, il muro di Davyskiba su Michieletto e l’ace di Sanguinetti segnano l’improvviso 20-20, con Acquarone in prima linea. Occasione? No, Modena non ne vuole sapere: 23-20 Trento con Michieletto e Lavia e set in ghiacciaia per il 25-22 finale. Davyskiba inizia forte il secondo set (3-5), ma dal 5-7 Trento sorpassa 8-7 e va 12-10 giocando sporco, cosa che la Valsa Group non riesce a fare. L’Itas ricostruisce con precisione, con un’efficacia e una furbizia in attacco che Modena non ha mai. Il 21-14 arriva col muro di Michieletto su Juantorena e la pipe out di Rinaldi, la chiusura è 25-19. Federici rientra in campo per la difesa nel terzo, ma a difendere e murare è sempre Trento. Il set ha poca storia fino all’ingresso di Boninfante e Sapozhkov, col russo che porta i suoi da 22-16 a 22-21 con anche tre ace. Modena però non ne ha, al contrario dell’opposto, e finisce mestamente 25-21.

Alessandro Trebbi