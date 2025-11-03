Valsa Group, le potenzialità ci sono tutte. Ma Perugia è ancora un gradino sopra

VALSA GROUP MODENA 1

SIR SUSA SCAI PERUGIA 3

(20-25 25-18 20-25 20-25)

Modena: Buchegger 14, Tizi-Oualou 9, Davyskiba 8, Porro 12, Mati 1, Sanguinetti 7, Perry (L), Bento 1, Ikhbayri 7, Giraudo, Anzani 4, Massari ne, Tauletta ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani.

Perugia: Ben Tara 12, Giannelli 2, Ishikawa 9, Semeniuk 9, Russo 7, Loser 11, Colaci (L), Solé, Dzavoronok, Plotnytskyi 2, Cvanciger ne, Argilagos ne, Crosato ne, Gaggini (L2) ne. All. Lorenzetti.

Arbitri: Cesare e Giardini.

Note: spettatori 4800. Durata set: 27’, 26’, 25’, 30’. Tot: 1h48. Modena: ace 8, bs 28, muri 7, errori totali 41. Perugia: ace 6, bs 17, muri 6, errori totali 22.

Il potenziale c’è. È questa la convinzione che emerge ormai come certezza anche dalla partita gagliarda e sgangherata di ieri sera, davanti a un PalaPanini finalmente tornato a vestirsi a festa. Il potenziale c’è perché fino al 17-18 del terzo parziale Perugia ha avuto il timore più che concreto di lasciarci qualche punto, in casa dei gialloblù. Che però, come accaduto a Milano, e Perugia non è Milano, si sono persi in quello che dovrebbe diventare il loro fondamentale d’elezione, la battuta, concedendo ai campioni d’Europa un Vlad Davyskiba sempre fuori partita nonostante le insistenze di Tizi-Oualou.

Il palleggiatore francese però, palleggio ancora da limare nella tecnica beninteso, ha mostrato personalità da vendere, così come Luca Porro, tanto che il veterano dei Modena-Perugia sembrava essere lui anziché il bielorusso. Delle due ore di gioco rimangono alcune cose eccellenti fatte vedere da Modena in difesa e in contrattacco e alcune occasioni lasciate andare, ma un indirizzo chiaro su cui lavorare nel complesso: la gestione degli errori, come ha sottolineato più volte Giuliani durante e dopo la partita, in modo da far andare sempre a braccio sciolto chi deve martellare senza sosta. Sulla sfida in sé, regalare sempre due o tre break point iniziali a Perugia come ha fatto la Valsa Group non è una buona idea, così come concludere i set persi sempre oltre gli otto errori, addirittura il doppio nel terzo set, causa principale di una sconfitta che ha fatto capire quale sia il grande valore generale della Sir ma anche intravedere il futuro di una Modena che ora ha un calendario da sfruttare, con Padova, Cisterna, Cuneo e Grottazzolina all’orizzonte. Sulla partita poco da dire di più, dopo un primo set con Modena a rincorrere e poi superare fino al 17-15 e a incartarsi sul più bello, dal 20-19 al 20-25 in un battito d’ali, servizio Semeniuk. Il secondo parziale era indirizzato da Modena coi muri e con gli ace di Tizi-Oualou, grazie anche a un ottimo ingresso di Anzani, mentre dal terzo la scarsa vena di Davyskiba iniziava a pesare sul groppone dei gialloblù, che commettevano 16 errori punto nel parziale, 11 in battuta. Nel quarto Modena resisteva fino al 13-14 con un altro doppio ace di Tizi-Oualou, prima di cedere di schianto sulla serie di Ben Tara e chiudere 20-25 con l’ennesimo, emblematico, errore dai nove metri.

Alessandro Trebbi