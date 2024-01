Valsa Group lotta solo nel primo parziale. Sconfitta netta, alla Final Four andrà Perugia

SIR SUSA VIM PERUGIA

3

VALSA GROUP MODENA

0

(25-22 25-16 25-18)

Perugia: Herrera 13, Giannelli 4, Semeniuk 14, Plotnytskyi 9, Flavio 6, Solé 3, Colaci (L), Held, Russo, Ben Tara, Candellaro ne, Leon ne, Ropret ne, Toscani (L2) ne. All. Lorenzetti.

Modena: Sapozhkov 10, Bruno 2, Juantorena 9, Rinaldi 10, Brehme 4, Sanguinetti 6, Federici (L), Boninfante, Davyskiba 2, Stankovic ne, Pinali G ne, Pinali R ne, Sighinolfi ne, Gollini (L2) ne. All. Petrella.

Arbitri: Zavater e Pozzato.

Note: spettatori 3173. Durata set: 28’, 26’, 24’. Tot: 1h18. Perugia: ace 6, bs 11, muri 5, errori totali 13. Modena: ace 3, bs 15, muri 3, errori totali 26.

Il terzo 0-3 consecutivo è quello che pesa meno, perché asseconda senza discussione il pronostico, ma è quello che priva Modena del sogno Final Four di Coppa Italia e soprattutto appesantisce il fardello dei set persi in fila, ora nove, prima di un match importante come quello con Verona, spareggio per decidere il momentaneo settimo posto. Una Valsa Group paziente e grintosa ha la forza di risalire la china del primo set, rimontare cinque dei sei punti di svantaggio e costruirsi la palla del 22-22. Sapozhkov però la spara fuori, in un match da 11 errori in attacco complessivi, e di fatto la partita finisce lì. Facce diverse rispetto a Milano, una squadra che condotta da Bruno e da Rinaldi è rimasta comunque in campo a provarci, ma risultato identico, con secondo e terzo parziale a senso unico. Una differenza notevole tra la battuta di Perugia e quella di Modena ma soprattutto tra gli attacchi, con l’efficienza di Perugia abbondantemente sopra il 55%, quella di Modena sotto al 30%. Una serata nera per Sapozhkov, difficile per Juantorena e Federici, buona per il solo Rinaldi, che spesso ha fatto da solo dietro e davanti. Chi giocherà tra due giorni contro Verona? Forse, stante la condizione dell’opposto russo, Petrella si affiderà alla formazione a tre schiacciatori, nonostante il poco spazio e forse tardivo concesso ieri a Davyskiba?

La partita. Modena stacca la ricezione e fatica in avvio: 13-7. Due ace, Sapozhkov e Rinaldi, accorciano a -3, Sanguinetti su Solé fa 19-17, poi Brehme mura Herrera per il -1 (21-20). Sapozhkov ha la palla del 22-22 ma la sbaglia e poi si fa murare da Semeniuk anche il 25-22. Rinaldi continua a giocare magnificamente anche nel secondo mentre Modena lascia costantemente il buco in mezzo al muro. Sono Juantorena e Sapozhkov a non mettere mai palla a terra, Davyskiba entra sul 12-9 per l’opposto, forse tardi, anche se sbaglia e sul 15-10 Petrella lo richiama accanto a sé. La Sir scappa sul servizio di Semeniuk e non si volta più indietro fino al 25-16, con anche il terzo set che scivola via senza sussulti fino al 25-18 finale.

Alessandro Trebbi