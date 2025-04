Valsa Group Modena punta all'Europa 2025/2026: Pardo Mati guida la carica

"Da squadra. Per andare a batterli". Pardo Mati ripete il mantra della convinzione per parlare dei play off quinto posto e della volontà della Valsa Group Modena di riprendersi quell’Europa che manca dal 2023 e che potrebbe essere un bellissimo ‘diversivo’ nella stagione 2025/2026. Il talentuoso centrale classe 2006 presenta allora uno scorcio di stagione spesso snobbato, ma che per Modena potrebbe rappresentare un trampolino di rilancio in una prossima stagione ancora ricca di incognite ma che con un’Europa in più verrebbe vista sotto tutt’altre prospettive.

Mati, partiamo dal 3-1 su Padova "Una buonissima gara a livello caratteriale. Non scendevamo in campo da due settimane, sulle spalle avevamo soltanto un’amichevole giocata a Piacenza, ma si è visto che questi play off per il quinto posto li affrontiamo da squadra, per batterli".

Ecco, per batterli ci vuole un certo tipo di atteggiamento? "Certo, ci vogliono convinzione e sicurezza e in questo senso il match con Padova è andato bene. Ci siamo espressi bene e abbiamo portato a casa una vittoria convincente da un lato e importante dall’altro".

Una partita giocata con Uriarte titolare al palleggio: come si trova con lui? "Beh, tecnicamente è molto bravo, non lo scopro certamente io e non ha bisogno di presentazioni, e in più ha una grande esperienza internazionale. Una cosa che mi piace molto è che è un ragazzo che fa davvero ‘gruppo’, si è saputo ambientare subito bene e in campo è una figura molto propositiva".

Cioè? "E’ un giocatore che sa incitarti, sa spronarti molto bene, non fa mai mancare la fiducia. Mi sono trovato molto bene con lui, capacità tecniche a parte che, ripeto, sono innegabili".

A Milano che gara sarà? "L’Allianz è una squadra molto insidiosa e per certi versi simile a noi, giovane, con tanto entusiasmo. Non possiamo nasconderci, sono molto forti, ma andremo là per fare risultato".

Modena potrebbe qualificarsi per l’Europa, e sarebbe la sua prima volta. Ci pensa? "Sì, sarebbe molto interessante. Io ancora non ho avuto esperienze di competizioni europee, sarebbe bello poter girare il continente il prossimo anno".

A breve terminerà la stagione col club. Sa già qualcosa dell’estate in Nazionale? "Della Nazionale ancora non so nulla. Penso che farà parte del gruppo Under 21 con Vincenzo Fanizza, a fine agosto ci saranno i Mondiali in Cina".

Ma alla Nazionale seniores pensa già? "Ci spero. Ma sono ancora giovane, non ho fretta".

Alessandro Trebbi