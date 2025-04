Valsa Group supera Sonepar Padova nella Challenge Cup con Ikhbayri MVP

Il clima è quello classico da girone che qualifica alla Challenge Cup: agonismo basso, qualche disattenzione di troppo, pubblico non troppo partecipe e ridotto rispetto alla stagione regolare (non più di duemila presenze) partite che non seguono sempre l’esito atteso. In un match che dopo la prima mezzora sembrava poter essere brevissimo, dominato da una Modena attenta, la Valsa Group con Uriarte e Ikhbayri titolari si fa invece ingabbiare nel punto a punto da una Sonepar Padova che schierava soltanto uno dei sette titolari stagionali, il palleggiatore Falaschi. Un match, come se ne vedono molti da quando è stata introdotta questa formula che diventa battaglia soltanto in occasione di semifinale e finale.

Tant’è, la Valsa Group porta a casa l’intera posta in palio grazie alla vena di Ikhbayri, mvp del match, e alle fiammate di Gutierrez, assieme a una buona prova complessiva di Mati e del subentrato Anzani in una partita nella quale si capiva chiaramente che i gialloblù non giocavano da due settimane. Prossima tappa Milano, in quella che assieme alla trasferta di Verona sarà la partita che verosimilmente deciderà la posizione e quindi il destino delle semifinali. Difficile oggi pretendere di più, ma la condizione non può che crescere riacquistando l’abitudine e l’attitudine a giocare e amalgamando ancora di più l’intesa tra Uriarte e i titolari.

La partita. Giuliani schiera la diagonale Uriarte-Ikhbayri, mentre Cuttini pratica un largo turn over lanciando subito Alberto Polo titolare, dopo i quattro anni di squalifica. Gutierrez e Ikhbayri sono in palla (10-6) ma è soprattutto Padova a sembrare molto in difficoltà. Ikhbayri infierisce sulla ricezione della Sonepar, Davyskiba sale con la pipe, il set non ha storia fino al 25-16 finale a firma Sanguinetti. Nessun cambio nel secondo set, mentre cambia lo spartito con Padova che approfitta del calo di tensione gialloblù (6-9 con l’ace di Truocchio). Modena risale con calma, l’ace di Davyskiba è quello del -1 sul 17-18, Padova torna a +3 (19-22), poi Ikhbayri mura Orioli e Mati mura Masulovic per il 22-22. Orioli però rigioca il 22-24, si chiude 23-25. Il ritmo del match rallenta ulteriormente, Davyskiba con l’ace e Anzani (subentrato a Sanguinetti) col muro segnano il 13-10. Gli ospiti rimangono attaccati ma chiude Ikhbayri 25-22. Il primo break del quarto è di Padova ma Uriarte riporta avanti Modena tra muro e battuta. Anzani piazza ancora un muro importante (16-13) poi Padova si slega, inizia a sbagliare più di prima, Cuttini cambia ma il match si chiude velocemente con Ikhbayri sugli scudi.