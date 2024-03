Valsa Group, ultima chiamata a Trento

Chiamata senza appello, gara senza ritorno, ultima spiaggia. Chiamatela come volete, ma se la Valsa Group vuole rimanere in corsa per lo scudetto e per essere matematicamente sicura di un posto in Europa nella prossima stagione, tutto passa dalla gara 3 di oggi pomeriggio alla It Quotidiano Arena di Trento. Modena è sotto 2-0 nella serie, è andata vicinissima a impattarla domenica scorsa al PalaPanini ma ha fallito a un centimetro dal traguardo e ora si ritrova con le spalle al muro, senza più alcuna alternativa, alcuna via di fuga, alcuna scelta se non quella di tornare a casa con una vittoria. In caso contrario l’eliminazione dalla corsa tricolore sarebbe già cosa fatta e i gialloblù dovrebbero aspettare un paio di settimane prima di ricominciare a giocare per il mai piacevole Play Off che assegna il quinto posto e la qualificazione in Challenge Cup.

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2026, Alberto Giuliani affronterà la partita con la formazione che sta portando avanti fin dal suo arrivo ma "con alcune differenze tattiche" come ha svelato nella conferenza stampa di venerdì. Che siano differenze sul muro, sulla tattica di battuta o sullo sfruttamento più incisivo dei tre giri di Acquarone in prima linea lo si vedrà al fischio d’inizio, intanto è ormai conclamato che l’Itas non sarà un rullo compressore come avrebbe potuto essere con Sbertoli, ma sa affrontare molto bene i match e le relative difficoltà col suo sostituto, Alessandro Acquarone, nel ruolo di titolare. Le formazioni dicevamo. Modena non dovrebbe derogare dall’avere Bruno al palleggio (sarà la sua ultima partita di play off scudetto in Italia?), Davyskiba opposto, Juantorena e Rinaldi alle ali, Brehme e Sanguinetti al centro e Gollini come libero. Dall’altra parte della rete la formazione sarà sempre la solita e la speranza della Valsa Group potrebbe essere quella che Michieletto e compagni accusino un po’ di stanchezza per i tanti impegni ravvicinati e l’enorme dispendio di energie soprattutto mentali: Acquarone al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia di banda, Podrascanin e Kozamernik al centro con Laurenzano libero, non dovrebbero esserci eccezioni. Il fischio d’inizio è fissato in anticipo, per le ore 17, nel consueto spezzatino che ieri ha visto affrontarsi in gara 3 anche Piacenza e Milano, mentre oggi sarà la volta, oltre che di Trento-Modena, anche di Civitanova Monza (diretta Rai Sport) e di Perugia-Verona, entrambe alle ore 18. Il match di Trento sarà visibile su Volleyballworld.tv e ascoltabile su Radio Pico e sul canale Unovolley di Spreaker, mentre gli arbitri saranno Dominga Lot e Rocco Brancati.

