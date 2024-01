Valsa, il ds Casadei rompe il silenzio stampa: "Le difficoltà ci sono, ma erano in conto"

È il direttore sportivo Alberto Casadei a rompere il silenzio stampa, alla vigilia della trasferta di Monza, una trasferta in cui la Valsa Group cercherà prima se stessa del risultato. Le parole sono di ferma conferma dello staff tecnico, "mai in discussione", e di ammissione di difficoltà.

Casadei, da dove si riparte, nelle azioni e nelle parole?

"Da tante valutazioni sul tavolo in un momento di difficoltà grande iniziato il 26 dicembre. All’interno dello spogliatoio abbiamo parlato tanto, abbiamo ritenuto di non farlo all’esterno, nei momenti di difficoltà si sta vicini e si sceglie cosa fare".

Non crede però che il silenzio stampa abbia dato adito a supporre che steste valutando un cambio tecnico?

"No. Volevamo tenere lontana la parte esterna: sappiamo com’è fatto Modena, un ambiente molto bello e allo stesso tempo complicato".

Quindi Petrella non è in discussione?

"No, non è mai stato in discussione".

E pensate di intervenire sul mercato?

"Nemmeno".

Quindi quali sono le necessità della Valsa Group?

"Abbiamo bisogno di lavorare e capire quali sono le dinamiche da affrontare per uscire dalle difficoltà: difficoltà che erano in conto in questo progetto tecnico".

Cosa sta succedendo?

"Abbiamo perso i punti di riferimento, quando si inanellano una serie di sconfitte come queste è difficilissimo individuare le cose da cui ripartire. La squadra ha messo comunque la solita dedizione nel lavoro, un’attenzione ancora maggiore".

Quindi su cosa lavorare di più?

"L’attacco è il fondamentale che ti tiene agganciato alle partite, la battuta è il secondo fondamentale che invece può darti un margine per staccare o riprendere l’avversario. Su questi due aspetti c’è il nostro focus".

Modena è una squadra da ottavo posto?

"Io credo che il valore reale si definisca a fine campionato. Oggi il nostro valore effettivo è quello dell’ottavo posto. Sapevamo che ci sarebbero state quattro squadre difficili da affrontare e altre tre squadre che le potevano insidiare: volevamo stare più vicino possibile al quarto posto, oggi siamo ottavi".

Quindi ancora convinti delle scelte fatte in estate?

"Certo, il progetto è futuribile, fatto di giovani, che ha bisogno di tempo, ne ha bisogno ancor di più perché c’è uno staff giovane: il progetto è basato su tre anni, bisogna avere pazienza. So che non è facile qua a Modena, ma la squadra va supportata anche nelle difficoltà".

Quello che il pubblico di Modena non digerisce è il come arrivano certe sconfitte, una certa arrendevolezza...

"Sì, ho parlato alla squadra del ‘come’. Essendo una formazione nuova ha il dovere di creare un’identità, che si è persa nelle ultime settimane e in alcune partite è certamente mancata".

Alessandro Trebbi