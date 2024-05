Valsa, il libico Ikhbayri chiude il mercato acquisti

Con l’annuncio di ieri è di fatto terminata la campagna in entrata del mercato di Modena Volley: mancava il tassello dell’opposto che contenderà la piazza da titolare a Paul Buchegger e l’ufficialità di un nome già noto, ingaggiato con una trattativa lampo nata e conclusa al torneo di Dubai, è il tratto finale del mercato 2024 della Valsa Group: si tratta di Ahmed Ikhbayri, opposto nato in Libia, due metri di altezza, messosi in ottima mostra proprio nel torneo che negli Emirati Arabi. Lì Modena ha chiesto più informazioni sul suo conto e si è convinta a ingaggiarlo: due metri di altezza, braccio molto pesante, l’opposto ha accettato la sfida di mettersi alla prova in Europa, nel campionato più difficile del mondo. La diagonale titolare iniziale sarà quella composta da De Cecco e Buchegger, su questo non ci sono dubbi, ma il libico potrebbe costituire una valida alternativa sia direttamente all’austriaco, sia in un doppio cambio assieme all’alzatore Meijs che sarebbe molto fisico, anche in caso di permanenza sul terreno di gioco col regista orange in prima linea. Questo il comunicato della società di viale dello Sport: "Ahmed Ikhbayri farà parte del roster di Modena Volley per la stagione 2024/2025. L’opposto di nazionalità libica, classe 1996, è reduce da due stagioni giocate nel campionato coreano. In passato ha collezionato esperienze anche nel campionato serbo e in quello sloveno con la maglia del Maribor con cui ha giocato anche la Champions League. Nel suo palmares individuale vanta la conquista del titolo di miglior opposto ai Campionati Africani 2023 e quello di capocannoniere del campionato sloveno 2022". Ikhbayri ha vinto un campionato sloveno, nel 2022 con la casacca del Maribor e le buone prestazioni in Slovenia, con anche una comparsa nella Champions League, gli hanno aperto le porte del campionato coreano, che ammette sempre pochi stranieri e attraverso una selezione sul campo: un’esperienza forse tecnicamente non tre le migliori, ma che da un punto di vista economico ha sicuramente portato i suoi dividendi all’opposto libico. Come già detto ora si attendono solo le conferme ufficiali di coloro che rimarranno alla corte di Giuliani rispetto allo scorso anno, ma è più probabile che prima venga lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025, una stagione di ripartenza.