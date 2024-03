Valsa, il pubblico in calo nel girone di ritorno

Una interessante statistica sviluppata da volleyball.it prendendo i dati del sito di Lega Volley chiarisce come il pubblico di Modena si sia più allontanato dalla squadra durante il girone di ritorno, andando a peggiorare sia il dato complessivo che il dato medio rispetto all’inizio del campionato. L’aumento delle presenze medie in SuperLega è stato consistente da gennaio in poi (+251 spettatori medi a partita nel complessivo dei campi del campionato, dato logico visto che il peso dei match era sempre maggiore) e fa effetto vedere che sul piatto negativo della bilancia ci siano Cisterna e Padova (rispettivamente -107 e -167 spettatori medi a partita rispetto all’andata) ma soprattutto la Valsa Group, con ben -577 spettatori in meno in un girone di ritorno con match forse di minor blasone (solo Perugia tra le big, mentre Civitanova, Trento e Piacenza sono state affrontate fuori casa), ma in cui la posta in palio era più alta, specialmente negli ultimi match che valevano l’accesso ai play off. Anche il dato assoluto è ‘soltanto’ il quarto, dopo il primato del girone d’andata, e a parità di partite giocate ci sono stati più spettatori a Perugia e a Verona, oltre che a Milano.

Da ultimo, il dato di ‘sole’ 3794 persone per gara 2 dei play off con Trento è tra i più bassi mai registrati, se pensiamo anche che il match era di domenica. Per ciò che riguarda gli incassi, invece, Modena resta prima senza discussione nella graduatoria, anche se ovviamente il dato è calato rispetto a tre mesi fa: una politica di prezzi più alti rispetto alla media delle altre società di SuperLega che sin qui ha quindi pagato in termini economici, non più in termini di presenze. Sarà così anche il prossimo anno, dopo una stagione così buia e con l’addio di un uomo simbolo come Bruno? Saranno temi su cui la società si concentrerà a stretto giro, perché negli ultimi anni il pubblico è sempre stato il ‘main sponsor’ del club, a detta sia di Andrea Sartoretti che di Catia Pedrini e Giulia Gabana. Per mantenere questo status l’impressione è che ci voglia, per il 2024/2025, uno sforzo in più.

Arrivederci Bruno. A proposito del regista brasiliano, gli Irriducibili Gialloblù hanno organizzato una cena di ‘arrivederci’ per giovedì 4 aprile presso la Polisportiva San Faustino, nel mezzo del gironcino per il quinto posto che inizierà il lunedì di Pasquetta, 1 aprile. Sarà l’occasione per riabbracciare dal vivo il campione che, finiti gli impegni col club, partirà alla volta del Brasile per poi restarci anche nella prossima stagione.

a.t.