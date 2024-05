Valsa, il vice De Cecco può essere Meijs

Definita grosso modo la squadra titolare, con De Cecco al palleggio, Buchegger come oppost, Davyskiba e Gutierrez (o Rinaldi) di Banda, Anzani e Sanguinetti al centro, Modena Volley adesso si concentra sulla panchina, le cessioni, i nuovi acquisti e soprattutto un assetto che Giuliani si auspica più solido e con più alternative rispetto a quello dello scorso anno. Nella stagione appena conclusa, non è un mistero, il progetto tecnico prevede un utilizzo più costante del doppio cambio con Boninfante e Pinali, doppio cambio che sarebbe stato ancora più utile visto il rendimento alquanto altalenante di Sapozhkov. Proprio nel ruolo di opposto si è scoperto il vulnus dello scorso mercato della Valsa Group: il russo non ha reso secondo le aspettative, bloccato anche dalla lingua (nessuno parlava russo a Modena, al contrario che a Verona); in più Giulio Pinali ha impiegato molto più tempo di quanto sperato dallo staff geminiano a recuperare dal gravissimo infortunio alla caviglia che ne aveva interrotto anzitempo la stagione quando era a Siena.

Modena dovrebbe aver individuato il secondo alzatore, che potrebbe essere il nazionale olandese Sil Meijs; sull’opposto ha giocato a coprirsi bene, con una certezza come Buchegger e un braccio potente da scoprire in SuperLega come quello di Ikhbayri. Non c’è un picco di rendimento certo, non il nome grosso, ma questa volta in caso di necessità l’allenatore avrà le armi per cambiare. Senza considerare che Davyskiba, la banda sicura del posto, avrà al fianco Rinaldi e Gutierrez, e all’occorrenza potrà comunque tornare in posto due. Ci sarà da lavorare sul rendimento dei liberi, per garantire a De Cecco una palla il più vicina alla rete possibile, il più speso possibile, mentre sarà grande battaglia al centro. Salutati velocemente Brehme e Sighinolfi, il reparto a quattro è molto eterogeneo ma anche equilibrato: Sanguinetti e Stankovic vengono da tre stagioni fianco a fianco, Anzani è una garanzia totale, Pardo Mati una scommessa che molte altre squadre invidiano a Modena, e non è escluso che possa giocarsi un ruolo da titolare fin dalle prime battute. Insomma, una Modena con un sestetto molto equilibrato rispetto alla panchina, nella quale l’unica gerarchia realmente granitica, oggi, sembra essere quella di De Cecco.

a. t.