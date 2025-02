Valsa, ostacolo Taranto. Occasione per risollevarsi

La penultima di regular season al PalaPanini è un match dal fascino indecifrabile e probabilmente anche poco impattante sulla classifica, se è vero che tra i pochi punti che mancano a Modena per la certezza matematica dei play off e il calendario ostico delle sue avversarie sussistono ormai pochi dubbi che De Cecco e compagni approdino alla post season. Se poco importa il ‘cosa’, allora, Modena-Taranto vede la sua quasi unica ragion d’essere nel ‘come’: sapranno i gialloblù risollevarsi dall’ennesimo tonfo del 2024/2025, quello di sette giorni fa a Padova? Cercando di darsi un tono a una settimana dalla chiusura della stagione regolare, in quel di Milano con l’addio al volley giocato di Matteo Piano, e a quattordici giorni dall’inizio di un turno play off quasi impossibile, contro Perugia o contro Trento? Se le 21 partite precedenti fanno statistica, la risposta dovrebbe essere un secco ‘no’, ma la pallavolo è sport imprevedibile all’interno di una stessa partita, figuriamoci nell’arco di una stagione nella quale Modena ha fatto vedere tante volte i suoi lati oscuri ma anche sprazzi di gioco nei quali la forza sembrava potente nelle vene di Davyskiba e compagni. Piccoli bagliori cui Giuliani si aggrappa, nella speranza di trovare una continuità e uno spirito battagliero che lo aiutino a raccogliere gli ultimi punti e poi a dare il segnale dell’arrembaggio coraggioso alle portaerei della nostra SuperLega. Intanto oggi si gioca a un orario insolito, le 15:30, contro un’avversaria, la Gioiella Prisma Taranto di Dante Boninfante, club ancora pericolante che si giocherà fino all’ultimo la salvezza con la Vero Volley Monza, 14 punti i pugliesi e 13 i lombardi sin qui in stagione. Una Taranto che come Modena ha mostrato sprazzi di bel gioco (non ultime le due ore di battaglia con la Lube domenica scorsa) e amnesie molto lunghe: Boninfante dovrebbe schierare Zimmermann palleggiatore, Gironi come opposto, Held e Lanza alle ali, Roamy Alonso e D’Heer al centro, con Rizzo e Luzzi ad alternarsi nel ruolo di libero.

Pochi dubbi per Giuliani, che ormai ha scelto la sua formazione titolare che verosimilmente chiuderà la stagione: De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba e Gutierrez di banda, Sanguinetti e Anzani al centro con Federici libero. Inizio come detto alle 15:30, arbitri dell’incontro Goitre e Brancati, diretta su Volleyballworld.tv. Le altre di giornata: ieri sera si sono giocate Trento-Lube e Cisterna-Milano, oggi si giocano Perugia-Monza alle 18 (diretta Dazn), Grottazzolina-Piacenza (19:30, diretta Rai Sport) e Verona-Padova (20:30, diretta Dazn), queste ultime due partite di grande interesse per Modena qualora i gialloblù dovessero perdere.

Alessandro Trebbi