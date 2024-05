Valsa, reparto alzatori al completo. Dall’Olanda arriva Sil Meijs

Anche il reparto alzatori è al completo, dopo l’annuncio ufficiale arrivato ieri dell’acquisto di Sil Meijs, pupillo di Roberto Piazza, già nel giro della nazionale dei Paesi Bassi, lo scorso anno in organico al Vc Limax dopo una carriera ancora breve ma da nomade, considerando che con Modena saranno già cinque in cinque anni i club in cui ha miliato, il più prestigioso senza dubbio il Dynamo Apeldoorn nel 2022/2023. Olandese classe 2002 molto alto per il ruolo (204 centimetri), Sil Meijs è nato a De Bilt, comune nella zona di Utrecht famoso per aver dato i natali alla famiglia Vanderbilt, casa che negli Stati Uniti si è creata una fortuna tra trasporti ferroviari e marittimi e che con Harold Stirling Vanderbilt ha vinto anche tre America’s Cup. Messosi in mostra coi propri club, Meijs ha ottenuto attenzione anche con le Nazionali: era nella rosa dei campionati Europei 2023, ma anche in quella degli Europei Under 20 del 2020 e in quelli Under 22 del 2022. Il punto tecnico di forza? Senza ombra di dubbio il muro, fondamentale col quale ha già fatto vedere buone cose nella scorsa Volleyball Nations League. Così si legge nel comunicato ufficiale della società di viale dello Sport: "Giovane palleggiatore classe 2002, nell’ultima annata sportiva Meijs ha vestito la maglia del Vc Limax, partecipando alla Challenge Cup. Dopo diverse stagioni giocate in Olanda, dove nel 2022/2023 ha conquistato il campionato con la maglia della Dynamo Apeldoorn, approda in Superlega, pronto a vivere la sua prima avventura all’estero come compagno di reparto di Luciano De Cecco.

Meijs è stato recentemente inserito da coach Roberto Piazza nella long list della nazionale olandese per la prossima Volleyball Nations League". Pochi gli annunci che mancano ora al completamento della rosa: se si eccettuano le conferme (Rinaldi, Davyskiba, Sanguinetti, Stankovic, Federici e con ogni probabilità anche Gollini), conferme che dovrebbero arrivare comunque a stretto giro prima della campagna abbonamenti, è solo il profilo di Ahmed Ikhbayri, l’opposto libico chiamato a giocarsi il posto con Paul Buchegger, a mancare agli annunci. Proprio il due metri che ha giocato le ultime due stagioni in Corea del Sud sarà chiamato, con Meijs, a garantire un doppio cambio costante e di qualità, ciò che è mancato purtroppo a Modena nella stagione conclusasi ad aprile.

a. t.