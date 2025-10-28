Valsa Rinnovo per Giuliani: "Cresceremo"

La fiducia attorno al tecnico non è mai mancata, fin dal suo arrivo a gennaio 2024 al posto di Francesco Petrella. Che l’annuncio avvenuto ieri, quella del prolungamento del contratto di Alberto Giuliani di due ulteriori stagioni, fino a giugno 2028, fosse nell’aria però non si può certo dire. Non tanto, appunto, per il fatto che il tecnico sia saldo in sella a Modena Volley, è un fatto, ma perché ottobre non è solitamente momento di annunci. "I tempi? – le parole del direttore sportivo Alberto Casadei alla conferenza stampa dell’annuncio –. Non abbiamo voluto seguire una logica, abbiamo iniziato a lavorarci in estate e lo annunciamo ora, lo avremmo annunciato anche in caso di sconfitta con Monza". Insomma una fiducia che evidentemente è incondizionata nei confronti del tecnico marchigiano. "Un lavoro iniziato fin da quando Giuliani è arrivato – lo annuncia Casadei –. Lo abbiamo rinnovato per questa stagione e le prossime due, abbiamo una visione uniforme sul lato tecnico e abbiamo formalizzato proprio in queste settimane". "Sono molto contento, perché con la società e con Casadei si è instaurato subito un ottimo rapporto di collaborazione, di condivisione delle scelte", le parole di Alberto Giuliani.

Alla base dell’accordo anche delle garanzie date all’allenatore della Valsa Group: "Sicuramente ho fatto richieste tecniche, vogliamo crescere: il modo più semplice sarebbe acquistare giocatori fortissimi e metterli in campo insieme, ma non è questa la strada scelta dal club. Ci vorrà più tempo, ma le soddisfazioni arriveranno". Intanto quest’anno? "Ci sono una fisicità e una energia diversa rispetto allo scorso anno, nella quotidianità servirà a crescere più in fretta. Sarà un gruppo che andrà in campo col piglio per combattere in tutte le partite, anche a Piacenza e con Perugia". Le ultime note di giornata sono su altre trattative ("Vogliamo seguire la crescita dei nostri e trattenere quello che abbiamo, tra questi Davyskiba" dice Casadei) e sul PalaPanini di domenica: "Il PalaPanini con solo 2.800 spettatori? L’entusiasmo nel gruppo c’è – sostiene Casadei – ma é mancato lo scorso anno e a Modena, una piazza che vive di passione anche a volte agli eccessi, c’é bisogno di qualcuno che accenda questa passione". La chiosa è di Giuliani: "Sul PalaPanini ci sono due soluzioni: o compriamo il Giannelli di turno, oppure chi si è divertito lo comunica agli altri e pian piano si ricostruiscono un ambiente e un clima diversi".

Alessandro Trebbi