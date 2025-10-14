Valsa, scatta il count down. Si cerca il sestetto base

Inizia oggi il rush finale di preparazione della Valsa Group verso l’esordio stagionale a Milano, dopo quattro amichevoli giocate in otto giorni nelle quali Alberto Giuliani ha sperimentato vari tipi di formazione, andando a provare anche quegli incastri di squadra che sicuramente serviranno nel corso dell’anno.

A oggi intuire quale sarà la formazione titolare che partirà a Milano è un bel rebus, anche se è facile che il coach marchigiano si affidi alle sue certezze più consolidate dalla scorsa stagione: Amir Tizi-Oualou come regista, il nuovo che avanza e la scommessa sulla quale Modena punta per questa e per le prossime stagioni, Paul Buchegger come opposto per avere garanzie maggiori rispetto all’ondivago Ikhbayri, poi Davyskiba e Porro di banda, poco provati insieme in questo scorcio di amichevoli, anche per limiti di tempo e occasioni (Porro è rientrato dal Mondiale solo a inizio mese), Perry libero. Il vero ballottaggio sarà al centro tra Mati, Sanguinetti e Anzani, e viste le prove tecniche di inizio stagione quello che ha più probabilità di un posto assicurato nel sei più uno sembrerebbe essere il giovane toscano. Detto questo, la lunghissima preparazione di Modena Volley ha visto più vittorie che sconfitte ma anche un gioco che deve ancora carburare: nel complesso i gialloblù devono pretendere di più dalla ricezione, anche per innescare più volte possibile i propri centrali.

Per quanto riguarda i singoli sono man mano saliti i livelli prestazionali sia di Davyskiba che di Buchegger (quest’ultimo apparso già molto tonico in battuta), mentre Bento e Ikhbayri sono stati più ondivaghi.

L’elemento che desta più curiosità è quello che riguarda l’utilizzo del gigante brasiliano di banda: il suo ingresso in campo al posto di Porro obbliga per il computo degli italiani a tenere in panchina Perry, mentre potrebbe essere utilizzato come cambio di Davyskiba senza problemi. Chiaro è, come per Tizi-Oualou, che si cresce giocando e quindi quella di far aumentare i giri del motore a Bento sarà la sfida più stimolante e forse anche più ostica per Giuliani.

Presentazione squadra. Giovedì 16 intanto sarà la volta della presentazione della squadra al PalaPanini, con inizio della serata alle ore 20. Un evento a ingresso gratuito che come sempre segna il ‘la’ alla stagione prima dell’esordio ufficiale in SuperLega, lunedì 20 ottobre alle ore 20 sul campo di gara dell’Allianz Cloud di Milano.