Valsa, si accende la stella Davyskiba: "Pronto a giocare come Opposto se serve"

Secondo premio consecutivo di mvp per Vlad Davyskiba, che improvvisamente si è trasformato nel faro che Modena stava cercando da tempo: contro Taranto sono arrivati 28 punti, il 58% in attacco senza murate subite, 2 ace a fronte di 2 soli errori in battuta.

Una prestazione da leccarsi i baffi all’interno di un match non ben giocato nel complesso dai gialloblù: "Sicuramente abbiamo sofferto molto – racconta Davyskiba – e altrettanto sicuramente potevamo chiudere prima, in un quarto set nel quale le occasioni le abbiamo avute. Perché non abbiamo chiuso? Io credo non avessimo più energie per fare quell’ulteriore sforzo, non siamo riusciti a trovare quelle forze che ci servivano a chiudere la contesa nel quarto parziale". Davyskiba si sofferma sui motivi di questa mancanza di energia, argomento sviscerato anche da coach Giuliani al termine dell’incontro, attribuendolo al grande sforzo mentale operato per essere il più perfetti possibile contro Cisterna domenica scorsa: "Abbiamo lavorato tanto questi tre giorni – commenta il bielorusso – si vede che eravamo un po’ stanchi". Il ruolo di opposto sembra essere congeniale all’ex martello di Monza, che però dimostra la sua sempre grande disponibilità alla domanda diretta se si senta più uno schiacciatore o più un opposto: "Secondo me continuerò a fare lo schiacciatore perché mi piace di più, ma se serve alla squadra io sono pronto a giocare anche come opposto, alla fine sono in campo con compagni coi quali mi trovo benissimo e dentro al PalaPanini, un ambiente unico soprattutto quando vinci". "Trento è molto forte, ma dipende tantissimo da noi. Certo, l’Itas è prima in campionato e ha già dimostrato la sua forza, ma noi abbiamo già dimostrato di poter reggere il confronto con loro (all’andata finì 3-1 per la Valsa Group, ndr) e in questo momento ci stiamo rialzando, il nostro livello di gioco è in crescita e dopo il giorno libero continueremo a lavorare per non arrenderci mai, nemmeno di fronte alla capolista".

UN NUOVO OPPOSTO? Le prestazioni di Davyskiba stanno diventando una suggestione nella testa dei dirigenti di Modena Volley, ancora alla ricerca del nome grosso nel ruolo di opposto per la stagione 2024/2025. Già opzionato Buchegger (oggi a Catania), la dirigenza gialloblù si sta guardando intorno. Davyskiba è già sotto contratto, sta dimostrando di trovarsi molto a suo agio in posto due, con acquisti mirati potrebbe essere davvero l’arma in più del posto due. Tanto più che, secondo alcune voci, Modena starebbe valutando assieme a Juantorena anche un prolungamento per un anno del martello cubano. Basterebbero un altro martello e un secondo opposto di livello (Sala? Lo stesso Buchegger?) per completare la rosa.

Alessandro Trebbi