Valsa si affida agli esperti. E si rivede il carattere

È la curva che fa iniziare la discesa? Impossibile dirlo oggi, soprattutto con Perugia sull’orizzonte più prossimo, non certo l’avversaria che ti consente di rilassarti. I dati che arrivano dalla vittoria di Monza, però, non possono non incoraggiare, soprattutto se si guarda indietro, alla strada appena fatta, piena di buche e di enormi incertezze e senza gioie.

I primi due set. Intanto ci sono i primi due parziali giocati da Bruno e compagni domenica. Non era facile rialzarsi già dallo 0-0, i gialloblù lo hanno fatto con due parziali di grande sostanza, con pochissimi errori. Aiutati certo da una Monza che ha tardato a trovare misure e contromisure, ma anche capaci di appoggiarsi a una grinta notevole e, soprattutto, a una sicurezza nei fondamentali che sembrava dispersa. Per arrivare al risultato Petrella ha deciso di affidarsi alla squadra ‘anziana’: in campo sia Bruno che Juantorena ma anche Dragan Stankovic, ripescato e subito efficace in modo particolare col muro. Come a confermare le parole della società, ma anche qualche dubbio che a questo punto verrà fugato col tempo: per far crescere la squadra giovane non bastano due mesi, e se serve il risultato l’esperienza è la via più semplice per raggiungerlo.

La reazione del tie-break. In un match che sul 2-1 22-18 sembrava serenamente indirizzato verso i tre punti per Modena, la squadra gialloblù si è incastrata in una rotazione da incubo non riuscendo a mettere a terra più nessun punto col proprio braccio: il parziale di 1-7 che ha consegnato il quarto set ai brianzoli ha visto l’unico punto modenese essere messo a referto da un avversario, con l’invasione di Beretta. Rialzarsi dopo quella batosta non era semplice, ma i gialloblù hanno tirato fuori il carattere che gli era sempre stato riconosciuto nei match lunghi. Il tie-break ha visto Modena sempre avanti, ripresa e poi di nuovo in accelerazione. È il quinto match al quinto set vinto su cinque tentativi. Numeri non di poco conto, che devono servire per costruirsela, finalmente, la consapevolezza. A volte basta tener duro per vedere i risultati arrivare.

Il futuro. Sabato c’è Perugia: uno scoglio insormontabile, quasi certamente, anche se delle big contro cui la Valsa Group ha perso, gli umbri sono quelli contro i quali le prestazioni sono sembrate più vicine, anche in quel primo set di Coppa Italia dove i gialloblù non hanno saputo concretizzare le occasioni avute. Il vero match per la ripartenza sarà quello contro Padova, infrasettimanale del 25 gennaio. Poi la pausa per la Coppa Italia, la trasferta di Civitanova e i due match consecutivi in casa con Cisterna e Taranto. La verità passerà da lì.

